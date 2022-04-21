قال رئيس زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس: تبدأ قيمة بناء المساجد في جمهورية النيجر الصديقة من 2825 دينارا وذلك لمسجد يتسع لـ 50 مصليا مع عمل كل التجهيزات من أماكن الوضوء والمأذنة والفرش ومكبرات الصوت، ونرفق بالمسجد مكتبة إسلامية ونقيم به حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، كما يستطيع المتبرع بناء المسجد بالمساحة والمواصفات والدولة التي يرغب بها. وأوضح الخميس أن زكاة كيفان قبل تنفيذ مشروع بناء المساجد وغيره من المشاريع الأخرى تقوم بعمل زيارة ميدانية للوقوف عن كثب على مدى حاجة المنطقة لهذا المشروع وأعداد المستفيدين، بجانب الإشراف على مراحل البناء بالتنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون والخارجية. وقال الخميس إن مشروع بناء المساجد تنفذه الجمعية في أكثر من 22 دولة، وتتفاوت قيمة المسجد تبعاً للمساحة وعدد المصلين وطبيعة الدولة التي سينفذ بها المشروع. مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة»، داعيا من يرغب في بناء مسجد إلى التواصل مع زكاة كيفان بالاتصال على 95516222 أو زيارة مقر اللجنة بجانب سوق كيفان المركزي .