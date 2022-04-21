

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد وبالاتفاق بين وزارة الدفاع والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمخاطبة البنك المركزي لصرف رواتب العاملين في «الدفاع» بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيدي الفطر والأضحى، داعيا العسكريين لتجديد بطاقاتهم الأمنية. وقالت الوزارة في بيان صحافي ان ذلك جاء عقب اجتماع عقد بمقر الجهاز بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس ورئيس الجهاز صالح الفضالة.