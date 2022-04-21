صرح مدير ادارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء أن الجمعية ستطلق مشروع «القوافل الطبية» لتقديم الرعاية الطبية لـ 32 ألف أسرة في الدول الفقيرة، مشيرا إلى أن إطلاق المشروع يأتي لإنقاذ الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والمساهمة بإعادة البصر لكبار السن الذين يحتاجون إلى عمليات العيون، وإنقاذ حياة المرضى بالكشف المبكر للأمراض المزمنة، موضحا أن ما يميز هذه القوافل الطبية قدرتها على الوصول إلى القرى النائية وأماكن النزوح التي تعاني من ضعف الرعاية الطبية.



مرحبا بمن يرغب بدعم المشروع من الأفراد أو المؤسسات والاتصال على 1800082 أو زيارة الجمعية، وسيتم نشر رابط التبرع يوم الجمعة على مواقع التواصل الخاصة بالجمعية.