أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بإشهار الجمعية الكويتية للمهرجانات، وجاء في القرار:



مادة 1



تشهر الجمعية الكويتية للمهرجانات لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلـــم وتنفيــــذ مـــا ورد بـــه.



وتضمن ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية للمهرجانات، ما يلي:



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل الجمعية الكويتية للمهرجانات ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، حيث تهدف فيه الجمعية الى إقامة المهرجانات في المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية والعالمية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. والمشاركة في المهرجانات التي تقــــام في المناسبات الوطنية للدول العربية والإسلامية وإقامـــة المهرجانات لذوي الإعاقة ومرضى السرطان وكبار السن لتقديم الدعم النفسي والتخفيف مــــن معاناتهـــم، وأيضا تنظيم المهرجانات السياحية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة لاستقطاب وتعزيز السياحة في دولة الكويت وتكريم الشخصيات الوطنية والجهات المميزة البارزة ممن قاموا بأعمال جليلة وقدموا إسهامات مميزة وخدموا الوطــــن لإبراز الوجه المشرق لدولة الكويت، والمؤسسون هـــم:



٭ طارق عيد جمعة بن عبيد



٭ محمد مشاري عبدالله السمحان



٭ عبدالله عادل الملا



٭ عمر عبدالله مدوه



٭ محمد سعد لافي المطيري



٭ مريم عبدالعزيز خالد الخرجي



٭ عبدالعزيز منصور السبيعي



٭ هيا توفيق سليمان المطر



٭ يوسف صالح حسين بوشهري



٭ عبدالله عيسى محمد الحشاش



٭ عيسى محمد جاسم الحشاش



٭ عبدالعزيز سعود سلمان الصالح



٭ بدر مبارك فلاح الحجرف



٭ عمار ضياء غالب ال رشيد



٭ محمد سعود محمد المطيري



٭ خالد عبدالله سعود البصيري



٭ عيد ناصر عيد بن عبيد



٭ محمد جاسم محمد الحشاش



٭ عبدالعزيز وليد سعود الفضلي



٭ علي مشاري عبدالله السمحان



٭ وضحة مشاري عبدالله السمحان



٭ منيرة مشاري عبدالله السمحان



٭ هديل مناحي سلطان المطيري



٭ فاطمة مشاري عبدالله السمحان



٭ مشاري عبدالله مشاري السمحان



٭ عبدالله عيد جمعه بن عبيد



٭ جمعه عيد بن عبيد



٭ خالد عبدالله عيد بن عبيد



٭ عيد جمعه عيد بن عبيد



٭ أحمد طارق بن عبيد



٭ وضحة طارق عيد بن عبيد



٭ عبدالرحمن عبدالوهاب أحمد الزمامي



٭ عيسى طلال عيسى الحملي



٭ ناصر خليفة يوسف العيسى



٭ عبدالله محمد مبارك الرغيب



٭ أحمد جاسم خليل الظاهر



٭ محمد حاتم محمد سيرت



٭ أحمد يوسف عيد بن عبيد



٭ عايشة يوسف بن عبيد



٭ عايشة ناصر الرغيب



٭ عبدالرحمن عبدالله يوسف مدوه



٭ يوسف عبدالله يوسف مدوه



٭ أحمد عبدالله يوسف مدوه



٭ نوف علي جابر المري



٭ محمد رجب سليمان المعيوف



٭ عبدالله فيصل فيروز المانع



٭ بدر ناصر أحمد العنيزي



٭ حمد عبدالرحمن حمد العوفان



٭ فوزية محمد علي



٭ عبدالرحمن بندر سعد العنزي



٭ فاطمة علي صالح الغيص



٭ إيمان خليفة يوسف العيسى



٭ ضياء خليفة يوسف العيسى



٭ إبراهيم يوسف إبراهيم الخميس



٭ عبدالله عبدالكريم محمد الركيان



٭ خالد خليفة يوسف العيسى



٭ عثمان عبدالله يوسف مدوه



٭ محمد مبارك سعد العنزي



٭ شعيب سعود عبدالله الشعيب