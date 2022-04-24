أكد مدير إدارة الاستثمار بجمعية النجاة الخيرية فيصل الشراح أن تنمية الأوقاف وتطويرها تعد من أولويات الجمعية، وذلك حتى تتمكن من تقديم خدماتها للمستفيدين بشكل مستمر، وكذلك لتلبية رغبة المتبرعين في الوقف واستمرار الأجر.



وأضاف: نحرص في جمعية النجاة الخيرية على التنمية المستدامة من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية واضحة لتطوير الأوقاف، وتعظيم الاستفادة منها.



وأشار الشراح إلى أن الأوقاف التي تنفذها الجمعية تسهم في رعاية كفالة آلاف الأيتام في مختلف أرجاء العالم، وفي إغاثة المنكوبين، وبناء المساجد، ومساعدة أهل العوز والحاجة والضعفاء داخل الكويت وخارجها، كما أن النجاة تتميز بإدارتها في استثمار الوقف الاستثمار الأمثل.