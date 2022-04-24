علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتجهز لرصد التحركات المشبوهة على شبكة الوزارة الإلكترونية.



وفي هذا الصدد، تخطط الوزارة لتركيب وتشغيل نظام لترشيد استخدام الإنترنت، يتم من خلاله رصد وتحليل مرور البيانات في الشبكة، ومتابعة الأحداث المتعلقة بالحماية ومحتويات الويب والبريد الإلكتروني، ووضع إعدادت وسياسات لرصد التحركات المشبوهة على شبكة الوزارة، وإعداد تقارير تحليلية دقيقة عما يحدث أثناء حركة مرور البيانات.



كما ستركب الوزارة نظاما لتحليل الإنترنت يمكنها من مراقبة ومتابعة الاستخدام غير الرشيد لشبكة الإنترنت من قبل بعض المستخدمين، وتوزيع خدمة الإنترنت على المستخدمين بالوزارة كل حسب حاجته.