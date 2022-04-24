ليلى الشافعي



اختتمت مسابقة المغفور له بداح فلاح الحجرف، رحمه الله، الثالثة لحفظ القرآن الكريم لسورة يوسف والتي تكون في شهر رمضان المبارك.



وقد شارك في المسابقة، والتي اقيمت عبر تطبيق الزووم، اكثر من مائة وخمسين متسابقا من البنين والبنات داخل الكويت وفاز منهم أربعون متسابقا ومتسابقة وكانت منافسة قوية بين المتسابقين.



وشكر منظم المسابقة امام وخطيب مسجد العظيمان بالجهراء الشيخ د.عبدالرحمن السماوى القائمين على هذه المسابقة، سائلا الله عز وجل أن يبارك فيهم ويجعل ذلك في موازين حسناتهم، مضيفا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، و«ان الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين»، وهذه المسابقات تشجع على حفظ القرآن الكريم وتغرس في أبنائنا الخير والعطاء.



وقد تم توزيع هدايا ومكافآت مادية على الفائزين والفائزات.