عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا أحالت إلى مجلس الوزراء مكافأة الصفوف الأمامية المستحقة للضباط وضباط الصف والأفراد من وزارة الدفاع والحرس الوطني تمهيدا لصرفها.



وتوقعت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، ان يتم اعتماد المبالغ من قبل مجلس الوزراء في أول جلسة تعقد بعد قبول استقالتها، حيث إن هناك تعليمات بأن تندرج مكافأة الصفوف الأمامية للجهتين ضمن «تصريف العاجل من الأمور»، خاصة أن مبالغ مكافأة الصفوف الأمامية لجميع موظفي الدولة الذين عملوا خلال جائحة كورونا تم اعتمادها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في وقت سابق.