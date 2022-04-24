عبدالكريم العبدالله



طلبت وزارة المالية من وزارة الصحة حصر جميع طلبات الموظفين لصرف «البدل النقدي» من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.



وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ«الأنباء»، أن وزارة المالية طلبت من وزارة الصحة إرسال كشف تفصيلي بعد الانتهاء من مراجعتها والتدقيق عليها والتأكد من جميع المبالغ المرصودة للمستحقين، وذلك لتقوم المالية بوضع الآلية المناسبة لـ «الصحة» للتوجيه بالصرف.



وكانت وزارة الصحة قد اعتمدت آلية استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة وفقا لشروط وضوابط مجلس الخدمة المدنية، ومنها تعبئة النموذج الخاص بطلب الصرف والتوقيع عليه من صاحب الشأن، فضلا عن اعتماد النموذج من الرئيس المباشر ومدير «الادارة ـ المنطقة» بعد التأكد من صحة البيانات الواردة به ثم يرسل الى جهاز الشؤون الإدارية «إدارة الوظائف العامة ـ إدارة العقود الخاصة»، وأن يقوم جهاز الشؤون الادارية بإجراء اللازم بشأن صرف البدل بعد مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفاء كل الشروط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية.