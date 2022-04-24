

باهي أحمد



كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة أن نشاط بيع وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يشهد توسعا متزايدا خلال الفترة الماضية. وأظهرت الأرقام أن هناك نحو 36 كيانا جديدا دخل السوق ودشن أعماله خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الحالي (2022)، إذ قامت إدارة المعادن الثمينة بتسجيل 36 رخصة جديدة لمؤسسات وشركات لاستيراد المشغولات الثمينة خلال تلك الفترة. يأتي ذلك فيما تم تسجيل 6 ورش محلية جديدة خلال الفترة نفسها، والتي تكون مختصة بتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة والمشغولات بأنواعها. وأوضحت البيانات أن الإدارة تلقت 155 طلبا لإضافة مناديب خلال الفترة نفسها، كما قامت بتلقي 335 طلبا لإعادة تجديد التراخيص وتعديل الملفات.