أحمد مغربي



في خطوة نحو مكافحة التعرض للثغرات الأمنية، قررت مؤسسة البترول الكويتية ترسية ممارسة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة تراخيص نظام أمنى عالمي يسمى تينابل (Tenable) على إحدى الشركات العالمية بمبلغ إجمالي قدره 30.3 ألف دينار. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن شركة تينابل هي منصة شاملة لإدارة الثغرات تقوم على تحديد المخاطر وتحليلها بعمق وفقا للتغيرات في متطلبات الحوسبة الديناميكية، مما يتيح للعملاء الاطلاع على كل الأجهزة المتصلة بالشبكة وكشف الثغرات الأمنية فيها وعرضها في لوحة قياس واحدة وترتيبها حسب الأهمية وإمكانية الاختراق. من جهة ثانية، قررت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن تجديد ترخيص برمجيات Trend Micro بقيمة 94 ألف دينار.