أقامت هيئة أسواق المال حفل تكريم لخريجي «برنامج هيئة أسواق المال السابع لتدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج» يوم الإثنين الماضي، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي د.أحمد الملحم، ورؤساء قطاعات الهيئة، حيث ألقى د.الملحم كلمة خلال الحفل أشاد فيها بتميز البرنامج التدريبي والمتدربين، مشيرا إلى أنهم نخبة من المتميزين، وحثهم على الاستفادة من المهارات والخبرات التي تم اكتسابها خلال البرنامج. من جانب آخر، ألقى المتدرب مشاري عبدالمحسن الكليب كلمة المتدربين وجه فيها الشكر للهيئة على إتاحة هذه الفرصة التدريبية، مؤكدا أنها ساهمت في صقل مهاراتهم وتهيئتهم لسوق العمل. وفي ختام الحفل تم تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي. تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يعتبر تعزيزا لدور هيئة أسواق المال في تنمية المجتمع عن طريق تأهيل كوادر وطنية شابة للعمل في أسواق المال. وفي نهاية البرنامج التدريبي تم حصول المتدربين على شهادة نهائية معتمدة من هيئة أسواق المال وجامعة هارفارد.