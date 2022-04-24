أحمد مغربي



كشفت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن الخطة السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات خلال الفترة من أبريل الى سبتمبر 2022، إذ تنوي الشركة طرح 31 عقدا خلال تلك الفترة.



وأظهرت قائمة العقود، التي حصلت عليها «الأنباء»، أن الشركة تنوي طرح ممارسة محدودة في شهر مايو المقبل لدراسة تحديد وتطوير أعمال قسم عمليات الإمداد في دائرة التسويق للأسمدة، حيث يهدف العقد الى تطوير نظام عمل الشركة بالكامل والمتعلق بنشاط عمليات الإمداد وتحديد دور قسم عمليات الإمداد بالنسبة لكل من (البوليمرات والأسمدة والعطريات)، والاتفاق على توجه الإدارة فيما يتعلق بتداخل أنشطة عمليات الإمداد مع الأعمال وتوزيع المهام والمسؤوليات والتداخل فيما بينها.



وأظهرت خطة العقود أن «صناعة الكيماويات» تنوي طرح 3 ممارسات استشارية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، حيث تعتزم الشركة طرح دراسة جدوى تفصيلية لمشروع جديد داخل الكويت، وعقد آخر لدراسة فنية وتجارية لفرصة استثمارية حيث يتركز العقد في دراسة محاسبية وضريبية.



أما العقد الثالث فسيتم تعيين مستشار فني للقيام بدراسة فنية وتجارية لفرصة استثمارية.



ولدى الشركة مجموعة ضخمة من عقود التوريد والتي منها خدمات التطوير والدعم الفني لتطبيق الهاتف الذكي وتطبيق نظام إدارة المراسلات الداخلية وتجديد وتطبيق نظام الفواتير الإلكترونية.