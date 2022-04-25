أعلنت سفارتنا في الهند أمس عن تنفيذها مشروع «إفطار صائم» السنوي بإشراف الأمانة العامة للأوقاف بتبرع كريم من أهل الخير في الكويت. وقالت السفارة في تصريح لـ «كونا» إنها قامت بالتنسيق مع العديد من الجمعيات الخيرية الهندية في مختلف الولايات ضمن إطار حملة «الكويت بجانبكم» بتوزيع أكثر من 2200 سلة تحتوي على مواد غذائية أساسية على عدد كبير من الأسر الهندية. وأعرب سفيرنا لدى الهند جاسم الناجم عن شكره للجهات الكويتية، لاسيما الأمانة العامة للأوقاف والشعب الكويتي الذي جبل على حب العمل الخيري وتقديمهم المساعدة للمحتاجين. وذكر الناجم أن مشروع إفطار صائم بالهند للعام الحالي هو الأضخم مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم توزيع نحو 42 طنا من المواد الغذائية والمشروع لم يتوقف حتى في أحلك الظروف التي مرت بها الهند العام الماضي بسبب جائحة كورونا.



من جهته، أعرب أمين عام جمعية الغزالي الخيرية عبدالعزيز الأعظمي إحدى الجمعيات المنفذة للمشروع هذا العام عن تقديره للكويت ومؤسساتها الخيرية لاستمرارها بتقديم الدعم للأسر المحتاجة.



وعبر الأفراد والأسر المتعففة التي تلقت السلال الغذائية عن امتنانها وتقديرها للكويت خاصة في ظل الظروف الصعبة المصاحبة للجائحة.



يذكر أن هذا المشروع السنوي الذي يقام في مختلف دول العالم يؤكد الدور الإنساني للكويت وشعبها ويجسد معاني البذل والعطاء.