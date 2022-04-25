أقام المحامي أحمد حمد البديح الغبقة الرمضانية السنوية واستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك يوم 6 الجاري في ديوان البديح الكائن بمنطقة الفنطاس، بحضور جمع غفير من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين تبادلوا المباركة بالشهر الفضيل.



وفي البداية، رحب البديح بالجميع، داعيا الله تعالى أن يتقبل طاعتهم وأن يكون رمضان شهر خير وبركة ومغفرة للجميع، وأن يحفظ الكويت وشعبها والأمتين العربية والإسلامية من أي مكروه، مؤكدا أن أهل الكويت جبلوا على التواصل بالخير والمودة منذ القدم سواء في شهر رمضان المبارك أو في غيره من المناسبات التي تجمعهم، وهذا الأمر الذي نتمناه دائما بأن يبقوا متكاتفين في السراء والضراء، وأن يوفق الله تعالى بينهم ويبعد البغضاء والحسد عنهم.