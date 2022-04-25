محمد راتب



أكد مدير إدارة مساجد مبارك الكبير نايف عبيد العجمي أن شهر رمضان شهد هذا العام تميزا في إقامة العديد من الأنشطة الإيمانية المتنوعة التي شملت جميع مناطق المحافظة، من حيث تهيئة المراكز والمعتكفات الرمضانية واستضافة 9 قراء من خارج الكويت، إضافة إلى تنظيم المجالس الفقهية والمحاضرات العلمية والوعظية والمسابقات والأسابيع الثقافية وتوزيع الكتب العلمية والثقافية.



وقال العجمي في تصريح صحافي إن الإدارة قامت بالاستعداد لاستقبال رمضان بخطة ممنهجة تستوفي أيام الشهر كله، وتحقق العديد من الفوائد وتعزز الجوانب المعرفية والعلمية، وتوصل إلى أداء العبادات بالصورة الصحيحة مع اكتساب معلومات دينية وتربوية، مشيرا الى أن نشاط إدارة مساجد المحافظة خلال رمضان اشتمل على إقامة 3 مراكز رمضانية بجميع المناطق، تضمن كل منها برامج ثقافية متنوعة، إلى جانب تنظيم معرض للكتب العلمية والثقافية الصادرة عن وزارة الأوقاف تم توزيعها على جمهور المصلين.



وأضاف: حريصون على إحياء سنة الاعتكاف، حيث تم اعتماد عدد من المعتكفات الرمضانية في العشر الأواخر وتوزعت على جميع مناطق المحافظة لسهولة وصول المعتكفين إليها، مع تحقيق الراحة من خلال تخصيص أنشطة ثقافية لكل معتكف وتجهيزه بأفضل صورة ممكنة.



وفيما يتعلق بالجوانب العلمية، ذكر أنه جرى التحضير لإقامة 5 مجالس فقهية عقب صلاة الجمعة، يجيب فيها مشايخ متخصصون عن أسئلة الحضور بواقع 25 مجلسا في شهر رمضان، وإقامة 140 محاضرة علمية ووعظية يؤديها الأئمة في مساجد المحافظة، والتي تنوعت لتشمل الجوانب الدينية والاجتماعية والثقافية وتوعية الشباب، لافتا الى أن الأنشطة اشتملت كذلك على إقامة 6 أسابيع ثقافية في المعتكفات الرمضانية الستة، إلى جانب تنظيم 4 مسابقات رمضانية، تنوعت بين القرآن الكريم والحديث الشريف والمسابقة الثقافية، وقد شملت كل شرائح المجتمع، رجالا ونساء، وتميزت باهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.



وأشار إلى أن استضافة 9 من مشاهير قراء العالم الإسلامي من المغرب وعمان والأردن والسعودية والسودان لأداء صلاة التراويح والقيام في المراكز والمعتكفات الرمضانية أضفت أجواء إيمانية وروحانية على العبادات، حيث يتميز القراء بالأصوات الندية والقراءة السليمة الصحيحة التي تتسلل إلى القلوب وتنساب إلى النفوس، مؤكدا ان الادارة قامت برعاية المسابقة الرمضانية الرابعة لحفظ القرآن الكريم في مسجد عبد اللطيف المزيني، والتي تم في ختامها توزيع الجوائز على الفائزين وحظيت بمتابعة مميزة وإشراف عام من إمام وخطيب مسجد المزيني د.سلمان الصديق. وتابع: تميزت المسابقة بالسماح بمشاركة الجميع دون استثناء حتى الأئمة والمؤذنين، مع تنوع الفئات من الرجال والنساء والصغار والكبار، حيث اشتملت على 6 فئات للرجال ومثلها للنساء، مع اهتمام خاص بأصحاب الهمم، مشددا على أن إدارة مساجد المحافظة حريصة على تقديم كل الأنشطة والفعاليات الهادفة والاستفادة من الأوقات في شهر رمضان واجتذاب المصلين للتعلق بالمساجد وجعلهم من روادها بعد شهر رمضان، موضحا أن الإدارة تقوم بالتحضير لبرنامج ما بعد رمضان والذي سيعلن عنه في وقته.