نادين مراد: مصر ماضية في خطة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة رغم ما يشهده العالم من تداعيات الحروب والتوترات السياسية

أسامة أبوالسعود



بعث رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة لأقباط مصر في الكويت والعالم هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد.



ونقلت نائبة السفير المصري نادين مراد تحيات الرئيس السيسي خلال قداس عيد القيامة الذي أقامته كنيسة مارمرقس للأقباط الأورثوذكس في الكويت مساء امس الأول، وجاء نص برقية الرئيس السيسي كما يلي: الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله العلي القديرأن يجعله عيدا مباركا سعيدا، وأن يعيده عليكم بكل الخير والبركات.



وأتمنى لكم دوام التوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها المزيد من التقدم والرقي والازدهار.



وفي كلمتها، قالت نائبة السفير المصري نادين مراد: يسرني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وباسم زملائي أركان السفارة المصرية في الكويت بخالص التهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وإليكم جميعا أبناء مصر في دولة الكويت بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، راجية الله أن يعيده علينا وعلى مصرنا الحبيبة والإنسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام.



أعياد واحدة



وأضافت مراد: انه لمن دواعي سروري أن نلتقي بهذه المناسبة المباركة بعد سنتين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، كما يصادف هذا العام تزامن الصوم الكبير مع صيام شهر رمضان المعظم لتعم الاحتفالات بالصوم جميع أبناء الوطن وتحل الأعياد في تواريخ متقاربة فاليوم نحتفل بعيد القيامة المجيد ثم بعد أيام قليلة بعيد الفطر المبارك وبينهما نحتفل بشم النسيم بالتوازي مع عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، فتختلط الأعياد الدينية مع الأعياد الوطنية والقومية في مشهد تلاحمي يبعث على السعادة والأمل.



الجمهورية الجديدة



وأضافت مراد: على الرغم مما يشهده العالم من تداعيات الحروب والتوترات السياسية فإن مصر ماضية في خطة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، كما استمرت وتيرة المشروعات القومية الكبرى للنهوض بمصر في كافة المجالات، فمنذ أيام قليلة تفقد رئيس الجمهورية منطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان ليشهد بدء موسم حصاد القمح وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة تعزز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.



وتابعت: كما تتواصل مشروعات تطوير البنية التحتية والطرق والإسكان، وقطاعات البترول والغاز مع إيلاء اهتمام خاص بإصلاح منظومتي التعليم والصحة وقطاع الرعاية الاجتماعية حيث يأتي بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة.



وأضافت نائبة السفير المصري: يطيب لي بهذه المناسبة أن أعبر عن اعتزازنا بأبناء الجالية المصرية على أرض الكويت الشقيقة لدورهم المتميز في تحقيق التنمية بدولة الكويت في مختلف المجالات، وكذا نشيد بالحس الوطني العالي الذي يتمتعون به وارتباطهم بقضايا وهموم الوطن.



وأردفت قائلة: ونشيد في هذا الصدد بالدور المهم الذي تلعبه الكنيسة المصرية في الكويت باعتبارها شريكا أساسيا في كل جهد يبذل من اجل مصلحة الوطن ورفعة شأنه.



وختمت نائبة السفير المصري نادين مراد كلمتها بالقول: إنني إذ أكرر تهنئتي لكم بعيد القيامة المجيد وسعادتي بمشاركتكم هذا الاحتفال المبارك، فإنني أتوجه باسمكم جميعا بكل الشكر والتقدير الى دولة الكويت الشقيقة وإلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة الكويت وشعبها الأصيل لما يقدمونه من اهتمام ورعاية دائمين لأبناء الجالية المصرية بما يعكس متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين.



الازدهار للكويت



وفي كلمته التي ألقاها خلال القداس، أعرب راعي كاتدرائية مار مرقس للأقباط الأرثوذكس القمص بيجول الأنبا بيشوي عن تمنياته للكويت بالرخاء والازدهار ولقادتها وحكومتها وشعبها الطيب بالخير والسلام، كما قدم التهاني بشهر رمضان المبارك وبقرب حلول عيد الفطر السعيد، لافتا إلى أن تزامن الأصوام والأعياد يذكرنا بالمشترك بين الأديان.



كما قدم القمص بيجول الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشاعره الطيبة ولحرصه الدائم على توجيه كلمة للأقباط داخل مصر وخارجها في مناسبات الأعياد، كما أثنى على المسيرة التنموية التي تمر بها مصر الغالية، وعبر عن إعجابه بالإرادة المصرية وبالإدارة الوطنية التي تمضي نحو بناء عصر جديد من النهضة.



رجل حكمة وتسامح



كما أعرب القمص بيجول الأنبا بيشوي عن شكره الوافر والكبير لمقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، ووصفه بأنه رجل حكمة وتسامح وسلام وتنمية، كما رفع الشكر والتحية إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذكر أنه رجل دولة من طراز رفيع يتمتع بالجدية والحزم وحسن القيادة، متمنيا لسموهما، حفظهما الله، الخير والصحة والتوفيق والسداد في قيادتهما لمسيرة الكويت الحضارية بلد المحبة والإخاء.



ثم وجه راعي الكاتدرائية المرقسية الشكر إلى كل من أرسل التهاني بهذه المناسبة من أصحاب السمو والمعالي الشيوخ وأعضاء مجلس الأمة والوزراء الحاليين والسابقين ورجالات الدولة وكبار المسؤولين، ومن البعثات الديبلوماسية داخل الكويت وخارجها، وكذلك من أساتذة الجامعات، ومن رجالات الدين ورجال الأعمال والروابط، ومن شخصيات مجتمعية رفيعة. كما وجه شكرا خاصا لقيادات ورجالات الداخلية وحيا دورهم في تأمين الاحتفال بالعيد.



رسالة محبة



وأشار راعي كاتدرائية مارمرقس بالكويت إلى الغبقة التي نظمتها الكنيسة قبل أيام وأثنى على الحضور الكبير والمتنوع الذي شهدته بمشاركة مختلف الأطياف، فقدمت رسالة من رسائل المحبة وهي السمة التي تحمل الغبقة اسمها «غبقة المحبة»، ووجه الشكر لوسائل الإعلام لما قدمته من تغطية مميزة لها.



الموت بداية



وفي عظته بهذه المناسبة التي كان موضوعها «كيف تكون الحياة بعد القيامة؟» قال القمص بيجول: إن هناك قيامة للإنسان بعد الموت، وأن هناك حياة بعد هذه القيامة، وأن في هذه الحياة خلودا للإنسان، وبالتالي فإن حياتنا لا تنتهي بالموت، إنما تبدأ بالموت، لافتا إلى أن الحياة الخالدة ستكون مكافأة لمن عاش على الأرض حافظا لنفسه من شهوات العالم، وحافظا لقلبه من الأحقاد، متمسكا بالله وبالتعاليم الدينية والقيم النبيلة.



وأضاف: عندما تطول حياة إنسان على الأرض وتدركه الشيخوخة وما يصاحبها من ضعف وتعب يقوم في الحياة الأبدية بغير هذه الشيخوخة، وإن كان مريضا يقوم بغير مرض، وإن كان معوقا يقوم بغير إعاقة، وإن كان عاجزا سيقوم صحيحا.







هنأ القيادة السياسية برمضان وهنأ أبناء الطائفة الكاثوليكية بعيد القيامة



أنجليوس: الكويت تحتضن جميع الجنسيات في أمن وأمان

الأب أنجليوس مسعود جانب من قداس عيد القيامة بكنيسة الأقباط الكاثوليك

عدد من الأطفال شاركوا في قداس عيد القيامة في كنيسة الأقباط الكاثوليك بالكويت حضور كبير في قداس عيد القيامة بكنيسة الأقباط الكاثوليك



تقدم راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بالكويت الأب أنجليوس مسعود إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببالغ التهاني وخالص التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على سموه بالخير والصحة وموفور الصحة والعافية، كما تقدم بالتهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وإلى الحكومة الرشيدة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وعبّر مسعود في كلمته بمناسبة عيد القيامة عن امتنانه إلى القيادة السياسية وإلى الكويت أرض الأمن والأمان التي تحتضن أبناءها وتحتضن جميع الجنسيات بالخير والأمن والأمان وبروح المحبة والإخاء، مهنئا جميع أبناء الطائفة الكاثوليكية بعيد القيامة أعاده الله عليهم بالخير والسلام والمحبة.



وتمنى أيضا في تصريحه أن ينعم الله على الكويت وجميع شعوب الأمة العربية والإسلامية وأن ينعم الشعب الكويتي وجميع المقيمين على هذه الأرض الحبيبة بالصحة والعافية.



من أجواء القداس

مجموعة من شباب الكنيسة خلال الاحتفال

- دوى في الكنيسة تصفيق حار حينما وجه القمص بيجول الأنبا بيشوي الشكر للرئيس السيسي وإلى أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



ـ مازال اسم الشيخة فريحة الأحمد حاضرا في ليالي العيد.. ودائما يستقبل الحضور اسمها بتصفيق حار.



ـ حيا القمص بيجول الأنبا بيشوي قيادات ورجالات الداخلية.



ـ ازدانت الكنيسة بكميات كبيرة من الورود ملأت الواجهة والممرات.



ـ أثنى القمص بيجول على الحضور الكبير في غبقة المحبة التي نظمتها الكنيسة وشكر وسائل الإعلام.