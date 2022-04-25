لقطة جماعية للمكرمين مع رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق وم.فريد عمادي ود.خالد الخراز وعدنان الراشد ويوسف عبدالرحمن واحمد صالح ومحمد فتح الله (هاني الشمري)

63 حافظاً تصدروا الفائزين بالمسابقة بينهم 20 كويتياً

م.فريد عمادي: أبناء المغفور له خالد يوسف المرزوق يسهمون في تحقيق رسالة ما أحوج الكويت إليها وهي إعداد جيل قرآني

يوسف المرزوق: لن ندخر وسعاً وجهداً ومالاً في سبيل دعم الحلقات وهذه المسابقة المباركة

يوسف عبدالرحمن: المسابقة تشتمل على 7 فئات مختلفة منها فئة القراءات العشر التي تعد إضافة جديدة هذا العام

خالد الخــراز: استمرار المسـابقة وتنامي عدد المشاركين فيها دليل على نجاحها في تحقيق أهدافها

أسامة أبوالسعود

راعي الحفل وكيل «الأوقاف» م. فريد عمادي يلقي كلمته رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق يلقي كلمته

في رحاب القرآن ونور البرهان وتاج الوقار، وفي جو تكسوه حلة من الإيمان مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، شارك 1117 متسابقا من مختلف الجنسيات على مستوى الكويت في مسابقة المغفور لهم بإذن الله تعالى، وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، الإلكترونية الثانية للقرآن الكريم وتجويده وتفسيره.المسابقة هي امتداد للعطاء المستمر بلا حدود في خدمة كتاب الله ورعاية حفظته وتقديم كل الدعم والرعاية لهم، بعد مسابقة المغفور له بإذن الله تعالى، العم خالد يوسف المرزوق، والتي امتدت لسنوات، عملا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».وقام وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي، ورئيس تحرير «الأنباء» الزميل يوسف خالد يوسف المرزوق، ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد، ومستشار رئيس التحرير والمشرف العام على المسابقة الزميل يوسف عبدالرحمن، والداعية د.خالد الخراز بتكريم الفائزين خلال الحفل الذي أقيم في جريدة «الأنباء»

وقد شارك في المسابقة هذا العام 50 كويتيا فاز منهم 20 متسابقا، وحاز جميع المشاركين شرفا منقطع النظير، بالمشاركة في هذه المسابقة المباركة محققين أسمى الأماني في دراسة القرآن الكريم وحفظه وتجويده، وتحقيق النجاحات تلو الأخرى في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى.

ليلة القدر

وخلال الحفل الختامي للمسابقة وتوزيع الجوائز على الفائزين تزامنا مع العشر الأواخر من رمضان، ألقى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي كلمة بهذه المناسبة قال فيها «يطيب لي في مستهل كلمتي أن أعرب عن سعادتي بالمشاركة في حضور الحفل الختامي لمسابقة المغفور لهم بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله ـ رحمهم الله جميعا ـ لأجدها فرصة أن أهنئكم بقدوم العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل وأن يوفقنا إلى إدراك ليلة القدر، وأن نكون ممن يحسن قيامها إيمانا واحتسابا وأن يعيد تلك الأيام الفضيلة علينا وعلى وطننا الحبيب وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات».

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق يكرم وكيل وزارة الأوقاف م. فريد عمادي تكريم عمر الكندري مشرف حلقات «ورتل» التابعة لجمعية النجاة الخيرية تكريم فهد العنزي رئيس العلاقات العامة في جمعية المكفوفين

مفاخر الكويت

وأضاف: لقد كان من مفاخر الكويت التي يعتز بها كل من ولد على هذه الأرض الطيبة أو أقام عليها، أن قيض الله لها رجالا صالحين تملأ قلوبهم عظمة القرآن، وحب أهله، وإكرام حفظته، وفقهم الله تعالى إلى جهود مباركة، ومساع طيبة، رسخت حبهم للخير في مجال الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه، والتشجيع على حفظه ودراسته وتدبر آياته.

وتابع: ها نحن نجتمع اليوم حول جهد من تلك الجهود المباركة، وواحة من واحات الاعتناء بالقرآن، تعانقت فيها الصدقة الجارية مع السنة الحسنة وهي مسابقة المغفور لهم وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته، والتي دعا إليها الأستاذ يوسف خالد يوسف المرزوق وذلك تقديرا للقرآن، وتكريما لحفظته ونيلا للثواب، وإسهاما منهم في حماية المجتمع الكويتي باعتبار أنه ليس ثمة ما يستحق الرعاية والاهتمام في حياة الإنسانية أكثر مما يستحقه كتاب الله تعالى، فهو الذكر الحكيم، والنور المبين، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وذلك من خلال توفير ساحات تنافسية لأبنائنا يحفظون فيها كتاب الله ويتدارسون آياته، ليساهم أبناء المغفور له خالد يوسف المرزوق في تحقيق رسالة ما أحوج الكويت إليها وهي إعداد جيل قرآني حافظ للقرآن مبنى ومعنى ومحافظ على وطنه يتمثل قيم القرآن قولا وعملا حلا وترحالا.

المشرف العام يوسف عبدالرحمن مقدم الحفل وليد جمعة الشيخ د.خالد الخراز

حماية الأوطان

وأردف عمادي: وإذا كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة على رعاية هذه الجهود المباركة والمشاركة في فعالياتها فإنها بذلك تجسد مثالا حيا ونموذجا قائما على تعزيز الشراكة المجتمعية، والتعاون الوطني مع أبناء هذا البلد الطيب وجهود رجاله في العناية بالقرآن والتشجيع على حفظه سيرا على سنن حكامنا واقتداء بولاة أمورنا الذين غرسوا في وجدان مجتمعنا الكويتي وضمير مؤسساته حب القرآن وتكريم حفظته، وتقدير أهله، وليس أدل على ذلك من رعاية سمو أمير البلاد وتشريفه لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، إيمانا بأن الحاجة ماسة إلى نشر فضائل القرآن الإنسانية التي تبني المجتمعات وتحميه من الاستلاب الفكري الدخيل، أو الطغيان الإرهابي الهادم الذي يهدد قيمنا الإسلامية الأصيلة، وتلك نعمة يمنها الله علينا أن نرى في قلوب أهل الكويت وقادتها وأميرها تعظيم القرآن، ليس في تيسير تلاوته، وإكرام حفظته فحسب، وإنما في الحرص على نشر قيمه، وتدريس أحكامه، وتفقيه الناس بما فيه من فضائل وأخلاق، لما رأوا في ذلك من التمسك بالأسباب الحقيقية لقوة الكويت، وحفظ كيانها، ووحدة صفها وحماية ديارها وتعايش أهلها في ظل معاني الوسطية والاعتدال التي جاءت تعززها آيات القرآن وأحكامه الكلية، قال تعالى (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور).وختم وكيل الأوقاف م.فريد عمادي كلمته قائلا: في نهاية كلمتي الموجزة أحب أن أهنئ الداعين والمنظمين لهذا العمل المبارك في الشهر المبارك الفضيل على الأجر العظيم والشرف الكبير ويكفيكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء»، كما أسأله سبحانه أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وصدقة جارية وحسنات غير منقطعة ينتفع بها من مات ويجدها خيرا عميما في آخرته يتضاعف بها الأجر، ويغفر بها الذنب وترفع بها الدرجات، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».

جهود مباركة

من جانبه، ألقى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق كلمة رحب فيها بالحضور، قائلا: إنني سعيد أن ألتقيكم في هذا اليوم ونحن على أبواب الليلة الأولى من العشر الأواخر من الشهر الفضيل، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات والمسرات.

وتابع: يشرفني أن أنقل لكم تحيات وتقدير أخي فواز خالد يوسف المرزوق، حفظه الله ورعاه، شاكرا ومقدرا كل هذه الجهود المباركة في هذه المسابقة القرآنية الرمضانية الثانية للمغفور لهم بإذن الله تعالى، وليد خالد المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا.

المنصات الإلكترونية

تكريم الفائز أبوبكر علي الظبي تكريم الفائز فيصل مطلق الفراع تكريم الفائز عبدالعزيز نادر الزيد

وخاطب المرزوق الفائزين في المسابقة والقائمين عليها قائلا: لقد أسعدتم قلوبنا بنتائج هذه المسابقة الثانية التي تقدم للمنافسة فيها أكثر من ألف ومائة متسابق من مختلف الجنسيات، وفاز فيها عشرون كويتيا من أصل خمسين متسابقا، والجميل أيضا أن المسابقة طبقت الإجراءات والاحترازات الصحية من تباعد واستخدام المنصات الإلكترونية، وهذا جهد مقدر لمشايخنا الكرام الذين يعملون ويقودون حلقات والدي المغفور له بإذن الله خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، واستطاعوا حتى الآن تخريج 106 حفاظ مجازين بالسند المتصل لكتاب الله منذ عام البداية المباركة في 2012، ويضاف إلى ذلك النجاح المبارك اليوم في المسابقة الإلكترونية الثانية التي نأمل أن تتطور وتضم قطاع النساء في الأعوام المقبلة.

وقال: هذه فرصة لأن أشكر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأخ عيسى الكندري، ووكيل الوزارة الأخ م.فريد عمادي وكل قطاعات الوزارة المختلفة من وكلاء ومديرين وعاملين، مؤكدا أن خدمة كتاب الله وحفظته وأهله شرف كبير لنا نحن أبناء المغفور له بإذن الله تعالى خالد يوسف المرزوق، وإننا لن ندخر وسعا وجهدا ومالا في سبيل دعم الحلقات وهذه المسابقة المباركة، وأدعو الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما، وأتوجه بالشكر والتقدير لكل العاملين في هذه المسابقة النوعية الثانية.

وختم الزميل يوسف خالد المرزوق كلمته قائلا: إنني أقف أمامكم اليوم عبر المنصة الإلكترونية، وأقول للفائزين في المسابقة هنيئا لكم حفظ كتاب الله وتاج الوقار الذي تلبسونه والديكم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الأجر العظيم في هذا الشهر الفضيل، وعساكم من عواده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تستاهل

الشيخ أحمد صالح منسق اللجنة العليا الشيخ محمد فتح الله رئيس اللجنة الإعلامية

من جانبه، قال المشرف العام على حلقات المغفور له بإذن الله العم خالد يوسف المرزوق، الزميل يوسف عبدالرحمن: قبل عشر سنوات انطلقت حلقات العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، لحفظ القرآن وتفسيره، لتسد فراغا كبيرا للشباب في الكويت وأثمرت تخريج 106حفاظ للقرآن حصلوا على السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف قائلا: في 2 رمضان 1442هـ الموافق 15 أبريل 2021م انطلقت مسابقة وليد خالد المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله، واليوم نحتفي بـ63 فائزا متفوقا في هذه المسابقة الإلكترونية المباركة في عامها الثاني.

ووجه الزميل يوسف عبدالرحمن الشكر إلى وزارة الأوقاف وعلى رأسها الوزير عيسى الكندري، واستعرض عددا من انجازات المسابقة بالأرقام والإحصائيات حيث أشار إلى أن عدد المشاركين في المسابقة في عامها الثاني بلغ 1117 متسابقا من مختلف الجنسيات بينهم 50 كويتيا و1027 متسابقا من الجنسيات العربية، ومن الجنسيات غير الناطقة باللغة العربية عدد 40 متسابقا. وأوضح أنه بدأ التجهيز للمسابقة من تاريخ الأول من شعبان 1443هـ، وحتى التاسع عشر من شهر رمضان، حيث تم تصميم البوسترات وإنشاء الروابط الإلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة أخبار المسابقة إلكترونيا بواقع 30 رابطا.

وذكر الزميل يوسف عبدالرحمن أن المسابقة تشتمل على 7 فئات مختلفة ومنها فئة القراءات العشر والتي تعد إضافة جديدة للمسابقة، وفئة القرآن كاملا، ونصف القرآن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وربع القرآن للشباب، وخمسة أجزاء للناشئة، وجزء عم وتبارك للبراعم.

دليل النجاح

المشرف العام على المسابقة في لقطة جماعية مع مشايخ الحلقات وأعضاء لجان المسابقة

من جهته، قال الداعية الشيخ د.خالد الخراز: لا شك أن استمرار المسابقة وتنامي عدد المشاركين فيها دليل على نجاحها، وتحقيق أهدافها وأهداف القائمين عليها من تخريج أجيال حافظة لكتاب الله معتزة بدينها تعمل لخدمة وطنها وأمتها الإسلامية.

ووجه د.الخراز جزيل الشكر إلى القائمين على رعاية مسابقة، المغفور لهم بإذن الله، وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله رحمهم الله جميعا، الإلكترونية الثانية للقرآن الكريم وتجويده وتفسيره، ورعاية حفظة كتاب الله ودعمهم ماديا ومعنويا وإعلاميا، مشيدا في هذا الإطار كذلك بجهود الإدارة القائمة على هذا العمل المتميز سواء لجان التحكيم أو اللجان الإدارية والعلمية.

الزميل يوسف عبد الرحمن في لقطة جماعية مع باقي الفائزين و لجان التحكيم من مشايخ الحلقات في مسجد سعد السلطان السالم

تطور المسابقة

وأوضح د.الخراز أن تطور المسابقة بآلياتها واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة خلال أزمة انتشار جائحة «كورونا» واختبار المتسابقين عبر الوسائل التكنولوجية هو أمر رائد، متمنيا أن تزيد تلك المسابقات التي تبث في النفوس محبة كتاب الله وحفظه وتجويده. كما ثمن إقامة الحفل الختامي تحت رعاية وكيل وزارة الأوقاف م.فريد أسد عمادي وحضوره ومشاركته في تكريم الفائزين وإشادته بالمسابقة والتنافس فيها وهو دليل على نجاحها وتميزها بفضل الله. وختم الخراز قائلا: إن شاء الله تستمر هذه المسابقة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين عليها ومن يدعمها عملا بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، فحياتنا بالقرآن وبه نعيش ونحيا بفضل الله ومنته.

بعض المكرمين من الجنسيات المختلفة في المسابقة

ثمار حفظ كتاب الله

بقلم: يوسف عبد الرحمن

المشرف العام على مسابقة وليد خالد المرزوق

ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله.



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المسابقات غالبا تجري بين قطاعات الطلاب في المدارس والمعاهد والجامعات والنوادي التي تضم أعدادا وشرائح مختلفة من الأعمار التواقين لإبراز مهاراتهم المختلفة من حيث المعرفة الفكرية والجسدية والثقافية والدينية التي تبهر الجمهور ولجنة التحكيم، مما يظهر وهج كسب الجوائز والمكافآت التي تدعو الى الفخر والعز والراحة الروحية والتوازن النفسي.

في الكويت، تهتم الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمسابقات القرآن الكريم، وهذه المسابقات لها فئات منوعة وقراءات وكلها تدور حول حفظ القرآن الكريم كاملا أو نصفه أو ربعه أو اجزاء معينة منه قراءة وترتيلا وتجويدا وحفظا وتفسيرا، وبعض المسابقات لها تاريخ محدد غير أن الأكثرية تأخذ شهر رمضان الفضيل منطلقا لها.

في عام 2012، انطلقنا في مركز خالد يوسف المرزوق بعقد دورات لحفظ القرآن وترتيله وتفسيره، ونمت هذه الحلقات واثمرت اليوم حصول 106 حفاظ حاصلين على السند المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الحلقات المباركة لحفظ القرآن احتضنت مجاميع الشباب من مختلف الأعمار لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، كما ان هذه المحاضن المباركة تساهم في حماية الشباب من الغلو والتطرف وتسد فراغا كبيرا لدى الشباب في الكويت وتحميهم من مخاطره.

كل الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على دورها المساند في الإشراف على هذه الحلقات وتشجيعها وتذليل الصعوبات امامها.

إن وجود مثل هذه المراكز القرآنية والمبرات والواحات التي تعنى بالقرآن الكريم يساهم الى حد كبير في تغذية مسابقات القرآن الكريم، لأنها هي المحضن الأساسي الذي يخرج لنا العشرات من حفظة القرآن الكريم وأهله أصحاب تاج الوقار.

ما أجمل مراكز حفظ القرآن الكريم، فهي والله حصن حصين لأبنائنا وبناتنا تعلمهم التسامح والقيم والوسطية والاعتدال في الدين والحياة، وهي عمل مبارك للأحياء والأموات.

لقد علمتنا جائحة كورونا في حلقات والدنا خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، ان نحتضن هؤلاء الشباب في عمل مفيد يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة.

كما قامت مسابقة وليد خالد المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، بتوفير فرصة للشباب بكل فئاته ان يبرز ويتقدم وينجح ويحصل على المكافآت المجزية تشجيعا، وكلتاهما تهدف الى خدمة كتاب الله ونشره وتعليمه والعمل به في الدنيا دستورا لحياتنا، ونظرة للرقم العددي الذي تقدم وبلغ 1117 متسابقا، فإنه يشعرنا بالتفاؤل والأمل في استشراف المستقبل القرآني.

شكرا لكل ولي أمر تعاون معنا في حلقات والدنا خالد يوسف المرزوق، طيب الله ثراه ومثواه، وكذلك إلى من تقدم الى مسابقة وليد خالد المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، وكل الشكر والتقدير والثناء الى الآباء والأمهات وكل من تعاون معنا لإنجاح هذه المشاريع المباركة، وخالص الشكر الى مشايخنا الكرام على ما بذلوه طوال هذه الفترات لتخريج هذا الجيل القرآني،

والشكر موصول الى كل اخواننا المشايخ والدعاة والأئمة الذين شاركونا خلال تواجدهم في الكويت أو عملوا معنا في الحلقات قبل أن ينتقلوا إلى وظائف أخرى أو سافروا ورجعوا إلى بلدانهم، لهم منا الثناء العاطر على جهودهم المقدرة في تخريج حفظة كتاب الله بالسند المتصل أو حفظ اجزاء من القرآن الكريم، خاصة ونحن نرى اليوم طلابهم في مقدمة المتسابقين.

ندعو الله عز وجل أن يرحم والدنا خالد يوسف المرزوق ويرحم اخانا وليد خالد المرزوق ونجليه خالد وعبدالله وأن يكون هذا الأجر لأبناء العم خالد يوسف المرزوق الكرام وعلى رأسهم أخونا فواز خالد المرزوق على دعمه اللامحدود للحلقات القرآنية والمسابقة خدمة ونصرة لكتاب الله المجيد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله الموفق.