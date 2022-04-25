أسامة أبو السعود



تتواصل الليالي المباركة في العشر الأواخر من شهر رمضان حيث تستمر جهود القائمين على مسجد بلال بن رباح بضاحية الصديق لتوفير الأجواء الإيمانية والروحية المميزة للمصلين، ففي ليلة 23 رمضان استقبل المسجد جموعا غفيرة من ضيوف الرحمن التماسا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مصداقا لقوله تعالى (ليلة القدر خير من ألف شهر).



وامتلأت المصليات الرئيسية بالمسجد وباحاته المتعددة بجموع المصلين من الرجال والنساء، وذلك وسط تنظيم مميز من اللجنة العليا لمسجد بلال وسعيها الى توفير أفضل السبل للوقوف على خدمة وراحة جموع المصلين، حيث تضمنت تلك الجهود تنظيم الحركة المرورية لآلاف السيارات وتوفير ساحات مواقف السيارات في المنطقة المجاورة للمسجد وسيارات كهربائية للمصلين من وإلى المسجد، إضافة الى توفير الخدمات الأخرى من المشروبات الساخنة والعصائر وواجب الضيافة.



كما يبذل رجال وزارة الداخلية جهودا كبيرة في تأمين المصلين وانسيابية الحركة المرورية حيث تتواجد جميع الفرق الأمنيـــــة والتنظيمية منذ موعد الإفطار حتى مغادرة المصلين يوميا وهي جهود كبيرة ومقدرة من المتهجدين.



وأمّ المصلين في ليلة 23 رمضان القارئ وديع اليمني في الركعات الأربع الأولى ثم تبعه د.محمد زايد العتيبي في الركعات الأربع الأخيرة مع الوتر والدعاء.