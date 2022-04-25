وضع مان سيتي الضغط على مطارده المباشر ليفربول ووجه إنذارا شديد اللهجة الى ريال مدريد الإسباني عندما أكرم وفادة ضيفه واتفورد 5-1 بينها «سوبر هاتريك» لمهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وفرض جيزوس نفسه نجما للمباراة بتسجيله رباعية في الدقائق 4 و23 و49 من ركلة جزاء و53، وصناعته الهدف الثالث للإسباني رودري (35)، فيما سجل العاجي الحسن كامارا الهدف الوحيد لواتفورد في الدقيقة 28. وعلق جيزوس على إنجازه قائلا «في بعض الأحيان يحدث أن تسجل أربعة أهداف وأن تكون في يومك. أنا اليوم كنت في يومي وأنا سعيد بمساهمتي في هذا الفوز الكبير».



وأضاف «لعبنا بشكل ممتاز وصنعنا العديد من الفرص وهذا ما يتعين علينا القيام به لكي نفوز. نجحنا في إتمام الهجمات وسجلنا خمسة أهداف».



وهو الفوز الـ 25 لسيتي في الدوري هذا الموسم، فعزز صدارته بـ 80 نقطة، موسعا الفارق إلى أربع نقاط أمام منافسه الشرس والوحيد على اللقب هذا الموسم ليفربول.



كما وجه سيتي إنذارا شديد اللهجة إلى ريال مدريد ضيفه الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وهو الفوز الخامس عشر تواليا لسيتي على واتفورد في مختلف المسابقات، وبات أول فريق انجليزي يحقق هذا الانجاز أمام نفس الفريق. من جانبه، أكد مدرب فريق مان سيتي بيب غوارديولا أن فريقه في «ورطة» نتيجة الإرهاق والاصابات التي يواجهها، فيما أكد رضاه عن العدد الحالي للاعبين، وقال «في الوقت الحالي نحن بالتأكيد في ورطة، واللاعبون يعرفون ذلك، لدينا مشاكل في العديد من المواقع وعلينا التكيف مع ذلك، وربما يتعين على جناح أن يلعب كمدافع مركزي».



ويقاتل «السيتي» على جبهتين محلية وأوروبية، إذ يتقدم حاليا بفارق 4 نقاط على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما سيخوض مباراته الثلاثاء في الدور نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. وفي مواجهات أخرى، عمق نيوكاسل جراح مضيفه نوريتش سيتي صاحب المركز الاخير بالفوز عليه 3-0، فيما تعادل ليستر سيتي مع أستون فيلا 0-0. كما تعادل برينتفورد وتوتنهام ٠-٠ وبذلك استقر توتنهام عند ٥٨ نقطة خلف أرسنال بنقطتين.



ويلتقي اليوم كريستال بالاس مع ضيفه ليدز يونايتد في ختام الجولة الـ 34 للدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويسعى ليدز (33 نقطة) في المركز السادس عشر لتسجيل فوز مهم على ضيفه للابتعاد عن منطقة الخطر.