كرّس بايرن ميونيخ سيطرته على «الكلاسيكر» أمام غريمه بوروسيا دورتموند عندما حسمه في صالحه 3-1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الالماني لكرة القدم، وتوج باللقب العاشر تواليا والـ 32 في تاريخه.



وهو «الكلاسيكر» الـ 52 الذي يكسبه العملاق البافاري من أصل 107 بين الفريقين في «البوندسليغا» مقابل 25 لدورتموند الذي خسر الـ «كلاسيكر» السابع تواليا في الدوري. وعزز بايرن موقعه في الصدارة برصيد 75 نقطة بفارق 12 نقطة أمام غريمه التقليدي قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم. وهي المرة الاولى التي يتوج بها فريق بلقب الدوري للمرة العاشرة تواليا في البطولات الخمس الكبرى.



وإذا كان بايرن كرس سطوته على «البوندسليغا»، فإن نجمه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي واصل هوايته التهديفية في مباريات الـ «كلاسيكر» حيث هز شباك فريقه السابق للمرة السابعة والعشرين في 26 مباراة منذ انتقاله الى صفوف بايرن قادما من دورتموند عام 2014. إلى ذلك، فاز أونيون برلين على لايبزيغ 2-1.