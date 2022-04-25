احتفظ البريطاني تايسون فيوري بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل بفوزه على مواطنه ديليان وايت بالضربة القاضية في الجولة السادسة من النزال الذي احتضنه السبت ملعب «ويمبلي» في لندن. وفي أول نزال له على الأراضي البريطانية منذ أربعة أعوام، استقبل فيوري كبطل من قبل قرابة 94 ألف متفرج، وقد كان عند حسن ظن مشجعيه بسيطرته على المباراة بشكل كامل، قبل أن يحسمها بأسلوبه المعتاد، مودعا بذلك الحلبة بأفضل طريقة بعدما أعلن في الأسابيع القليلة الماضية بأنه سيعتزل بعد هذا النزال. وكرر فيوري هذا الأمر بعد الفوز السبت، قائلا «قد تكون المرة الأخيرة التي يسدل فيها الستار بالنسبة لجيبسي كينغ (لقبه)».