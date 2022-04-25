ترك الهداف الپولندي لبايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي الباب مفتوحا حول مستقبله مع النادي البافاري بقوله اثر تتويج فريقه بطلا للدوري الألماني للمرة العاشرة تواليا «شيء ما سيحدث قريبا». وتردد أنباء عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي (33 عاما) الذي أكد ان البت في مصيره قد يكون قريبا بقوله بعد المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا دورتموند 3-1 والتتويج باللقب المحلي «شيء ما سيحدث قريبا. الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أنه سيكون هناك لقاء مع بايرن، حتى انا لا اعرف ماذا يمكن ان يحصل، لم يتم الحديث معي عن عقدي وعن مستقبلي من قبل النادي».