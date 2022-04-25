حسم باريس سان جرمان لقبه العاشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم وعادل الرقم القياسي المسجل باسم سانت إتيان ومرسيليا، إلا أن الفرحة لم تكن كاملة لأنه اكتفى بتعادل على أرضه وبين جماهيره مع ضيفه لنس 1-1 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.



وقبل أربع مراحل على نهاية الموسم، بات نادي العاصمة متقدما بفارق 16 نقطة مؤقتا عن ملاحقه مرسيليا. من جانبه، قال مدرب باريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو في تصريحات صحافية «أنا سعيد حقا بالفوز بلقب جديد، وأن أصنع التاريخ بهذا اللقب العاشر، إنه أمر مهم حقا للنادي، وأنا سعيد حقا»، مضيفا لن يكون الأمر سهلا أبدا عندما يكون لديك خيبة أمل كبيرة في دوري الأبطال، لكن الفريق واللاعبين كانوا محترفين حقا وقاتلوا للفوز بالبطولة، لقد نجحنا، وأعتقد أنه من المهم حقا إضافة لقب آخر للنادي.



وفي مباريات أخرى، صعد موناكو مؤقتا الى المركز الثالث الأخير بفوزه السادس تواليا على حساب مضيفه سانت إتيان بنتيجة 4-1، وأبقى ليون على حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه مونبلييه 5-2. ورفع ليون رصيده الى 52 نقطة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط مؤقتا عن كل من رين الرابع وستراسبورغ الخامس، وسبع عن موناكو.