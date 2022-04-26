أشاد رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ بخطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي ألقاها نيابة عن سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله.



وقال الصواغ إن خطاب سمو الأمير يمثل دستورا لأبناء الوطن ويؤكد بوضوح قيمة ما أكرمنا به الله من قيادة حكيمة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مضيفا أن الكلمة السامية وضعت النقاط على الحروف بشأن العديد من القضايا والتحديات، وأكدت مجددا على أهمية صون الوحدة الوطنية والتكاتف من أجل الكويت الغالية وعدم التواني في اتخاذ أي إجراء وتطبيق القانون في سبيل الحفاظ على أمن البلاد وديموقراطيتها.



وقال رئيس الاتحاد، لقد مثلت المضامين السامية رسائل مهمة وضعتها القيادة السياسية والإشارة إلى الإصلاح ووطن المستقبل مع العمل الحقيقي لتحقيق التطلعات والنهضة الشاملة.



واختتم فيصل الصواغ قائلا: على الكويت أن تفخر بقيادتها وشعبها الذي تحرك بصوت واحد وبكلمة واحدة «سمعا وطاعة» حفظ الله الكويت أرضا وقيادة وشعبا.