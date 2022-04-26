أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس الاثنين عن توقيع اتفاقية مع إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (آفاد) لإنشاء مركز اقليمي للاستجابة للكوارث والحرائق في انطاليا بتركيا بتبرع من بيت التمويل الكويتي (بيتك).



وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الجمعية أنور الحساوي لـ«كونا» إن الاتفاقية تنص على انشاء وتجهيز مركز اقليمي للاستجابة للكوارث والحرائق في انطاليا لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت العديد من المناطق في تركيا وما تبعته من خسائر مادية وبشرية.



وأضاف الحساوي أن (بيتك) خصص المبالغ اللازمة لدعم وتنفيذ المشروع الانساني، مشيدا بالتعاون القائم بين الجمعية وبيت التمويل الكويتي لدعم المشاريع الخيرية المتنوعة.



من جانبه، أشاد رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (آفاد) يونس سيزار في تصريح مماثل لـ«كونا» بالتعاون مع الهلال الاحمر الكويتي، مؤكدا أن هذا التعاون في مواجهة الكوارث يسهل على الطرفين الاستعداد لها.



وقال سيزار إن الهلال الأحمر الكويتي يتمتع بسجل حافل من الإنجازات في جهود العمل الإنساني والبرامج المجتمعية والإغاثية المختلفة، معربا عن تقديره لمساندة الجمعية للشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية والحد من معاناتهم الإنسانية.



وثمن جهود جميع من ساهموا في هذا المشروع لاسيما بيت التمويل الكويتي، متطلعا الى تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الإطار.



وحضر حفل التوقيع سفيرة الجمهورية التركية لدى البلاد عائشة كويتاك والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالوهاب الرشود والأمين العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس.