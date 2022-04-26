أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مشروع إنشاء منصة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة ناصر المطوع وعضوية ممثلين من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



ويعد تشكيل هذه اللجنة أولى خطوات التنفيذ لمشروع تحول رقمي جديد من قبل وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو تعزيز عملية التحول الرقمي في البلاد مع ضمان الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات وتسريع عملية الربط الإلكتروني للمعلومات والبيانات بشكل ينعكس على جودة الخدمات الإلكترونية وتحقيق طفرة في عملية تحويل أكبر قدر من هذه الخدمات علاوة على العائد من هذا المشروع في التوفير على ميزانية الدولة والمحافظة على المال العام.



وستتولى اللجنة دراسة فكرة إنشاء منصة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية تعزيزا لعملية التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، والاطلاع على التجارب الناجحة في مختلف دول العالم بشأن تبادل البيانات بين الجهات والمؤسسات الحكومية، ورفع تقرير بآلية إنشاء منصة تبادل البيانات الحكومية والإجراءات الفنية والقانونية والمالية الواجب اتخاذها لتنفيذ هذا المشروع.