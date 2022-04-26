ندى أبو نصر



نظمت شركة مشاعر للعطور غبقتها الرمضانية بالتعاون مع شركة ديجيتال كامبس، وذلك في دار حمد، بحضور صاحب شركة مشاعر للعطور ناصر الحربي، وصاحب شركة ديجيتال كامبس الإعلامي والكاتب علي نجم، إضافة إلى عدد من السفراء ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع الكويتي وممثلي وسائل الإعلام والصحافة ونخبة من الفنانين، وكوكبة من نجمات التواصل الاجتماعي اللائي حرصن على بث الصور والفيديوهات خلال جولة التعرف على عدد من العطور التي أطلقتها الشركة من خلال غبقتها.



وفي هذا الإطار توجه صاحب شركة مشاعر للعطور ناصر الحربي بجزيل الشكر إلى كل من لبى الدعوة بالمشاركة والحضور، مضيفا: أردنا أن تكون انطلاقة شركة مشاعر للعطور من خلال هذه الغبقة في الشهر الفضيل وسيتم افتتاح الأفرع داخل الكويت خلال شهر مايو.



وأضاف أن تسمية الشركة «مشاعر» تعود إلى أن هناك شيئين لا يستطيع الإنسان أن يراهما وهما الإحساس والعطر، ولدينا ثلاثة عطور تم طرحها وهي: VAYA- VERO- President.



ولفت إلى أن «مشاعر» هي علامة تجارية كويتية، وهي أول شركة كويتية يتم التعاون بينها وبين أكبر مصنع زيوت عطرية في العالم مقره فرنسا.



وقال لدينا خبرة أكثر من 17 سنة في هذا المجال وحرصنا اليوم على أن نقدم عطورا عالمية ذات تركيز عال ومميز وبسعر مناسب للجميع وطريقة مزج المكونات فيها ستكون مميزة جدا تخطف الأنفاس.



وأكد الحربي الاستمرار في التألق والتميز، للتوسع والانتشار وتقديم الخدمة التي يستحقها العملاء وإرضاء كل أذواق المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الحبيبة.



بدوره، قال الإعلامي والكاتب علي نجم: أنا سعيد جدا بحضوري وان نكون في ديجيتال كامبس جزءا من هذا الحدث المميز من خلال هذه الغبقة والأمسية الجميلة بالتعاون مع الفريق المميز في «مشاعر للعطور» التي سيتم من خلالها انطلاقتها وسط أجواء رمضانية مميزة وساحرة.



وأضاف: قررنا أن تكون الغبقة في بداية آخر أسبوع من رمضان لتكون ختام الغبقات ولنقول للجميع عيدكم مبارك ونعطيهم هدايا العيد مقدما ونتمنى لشركة مشاعر للعطور كل النجاح والتوفيق.