

ثامر السليم



عاد الى البلاد مساء أول من أمس رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية «أبو الأيتام» محمد الشايع قادما من ألمانيا بعد رحلة علاج، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الكويت عدد كبير من محبيه الذين عبروا عن سعادتهم بعودته سالما معافى وتمنوا له دوام الصحة والعافية. ولدى وصوله، قال محمد الشايع: أولا أشكر الله عز وجل الذي أنعم علي بالعافية والحمدلله والشكر وله الفضل والمنة إنني في بلدي وسط أهلي وإخواني، مضيفا: أجريت عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح، وهذا من كرم الله عز وجل ودعاء اخواني الذين أسعدوني بخالص الدعوات، والسؤال عني عبر الوسائل وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.



وتابع الشايع: هذا إن دل فإنما يدل على حبهم لي جزاهم الله خيرا، وقد شعرت بأن لي اخوة واخوات سواء داخل الكويت أو خارجها يسألون عني طول فترة علاجي، سائلا العلي القدير ألا يصيب أي إنسان بمكروه، وان يشفي كل مريض، وأتوجه بالشكر الجزيل لأبنائي وبناتي الطلبة الايتام في جمهورية قيرغيزستان لسؤالهم وحزنهم لما أصابني وكذلك مكتبنا هناك، واخواني واخواتي الأفاضل في جمعية الصفا الإنسانية الذين كانوا يتواصلون معي ويسألون عني على مدار الساعة، مقدرا كل وسائل الاعلام التي حضرت لاستقباله، فلهم كل الشكر والتقدير فهم يتواجدون دوما في الميدان لنقل معاناة المستضعفين والمرضى.