بشرى شعبان



أعلنت المتحدثة الرسمية ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أنه في ضوء تعليمات مجلس الوزراء بحوكمة الإجراءات والتعامل بالأنظمة الآلية دعما لمفهوم الحكومة الإلكترونية، وفي إطار التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة، فإنه اعتبارا من يوم أمس الاثنين تم العمل بموجب طلبات خدمة التأشيرة الإلكترونية «سمة دخول عمل» في القطاع الأهلي بدلا من خدمة «طباعة تأشيرات العمل».



وقالت المزيد في تصريح صحافي: سيتم اتخاذ إجراءات موازية لإطلاق خدمة الإصدار الإلكتروني لسمات الدخول الخاصة بالعمل في القطاع الأهلي، حيث سيتم وقف الخدمات المرتبطة وهي «طباعة تأشيرات العمل» و«إلغاء التأشيرات التي لم تطبع» مع رفعها من الأنظمة الآلية للهيئة، مشيرة إلى ان خدمة «إلغاء تأشيرة مطبوعة» ستقتصر على المطبوعة من خلال أنظمة الهيئة فحسب، كما أن قبول طلبات «إلغاء تصريح العمل» سيكون في حالة ما إذا كانت التأشيرة ملغاة من قبل «الداخلية» مع وجود العامل خارج البلاد.



وأكدت أن خدمة إلغاء التصاريح لأي سبب في حالة قيام صاحب العمل بطباعة التأشيرات الإلكترونية ستتطلب إلغاء التأشيرة التي صدر على أساسها التصريح لدى وزارة الداخلية طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن وذلك قبيل اتخاذ إجراءات إلغاء التصريح من جانب الهيئة، حيث يأتي ذلك للتسهيل على أصحاب العمل وإضفاء مزيد من الفاعلية على الإجراءات المتعلقة بخدمات إصدار سمات الدخول للعمل في القطاع الأهلي.