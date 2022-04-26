يعقوب العوضي



أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن قائمة أسماء اللاعبين الذي سيمثلون المنتخب الوطني المشارك في دورة الألعاب الخليجية التي ستقام في البلاد 20 مايو المقبل، والتي ضمت 16 لاعبا هم: راشد عنبر، عبدالناصر العنزي، سلطان أحمد، ناصر دشتي (من القادسية) عذبي العنزي، عامر السليم، عبدالعزيز نجم، يعقوب عدنان (من الكويت) عبدالرحمن المطوع، عبدالعزيز شاكر، مشعل العمر، علي سعدون (من كاظمة)، عبدالله طارق (برقان) وإبراهيم الفضلي ويوسف الظفيري (الجهراء).



هذا، وبدأت أمس تدريبات «الأزرق» بقيادة المدرب الصربي ألكسندر سنجيج على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم تمهيدا للمغادرة إلى صربيا الخميس المقبل للمشاركة في معسكر خارجي استعدادا لدورة الألعاب الخليجية المنتظرة، اذ من المقرر أن يستمر معسكر المنتخب حتى 15 مايو، حيث سيخوض 7 مباريات ودية فيما ستقسم فترات التدريب على مرحلتين صباحية ومسائية.



وفي الإطار نفسه، أكد نائب رئيس الاتحاد رئيس وفد المنتخب نايف الخميلي أن الجميع يعمل على قدم وساق وصولا إلى حالة الجاهزية المطلوبة للمنتخب لخوض البطولة المرتقبة وتمثيل الطائرة الكويتية بالصورة المثالية اللائقة فيها، ومضيفا أن المعسكر التدريبي جاء بناء على دراسة دقيقة مع الجهازين الفني والإداري والتوصل إلى الخطة اللازمة للنهوض بالمنتخب وإعداده بالطريقة المثلى.



إلغاء كأس الاتحاد للمراحل السنية



من جهة أخرى، قرر اتحاد الكرة الطائرة إلغاء بطولات كأس الاتحاد للمراحل السنية تحت 20 سنة وتحت 17 سنة وتحت 15 سنة، وذلك بناء على قرار لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين في الاتحاد.