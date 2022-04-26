حصل فريق شركة كامكو انفست على لقب بطولة البادل الرمضانية التي نظمتها الشركة الكويتية للاستثمار بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار على مدار 3 أيام بمشاركة 16 فريقا و32 لاعبا، اثر تغلبه على فريق شركة المركز المالي الثاني بنتيجة 2-0 (7-5، و6-3).



وتوج رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي فريق كامكو إنفست الذي مثله علي حيات ومحمود تيفوني بالميدالية الذهبية ومكافأة 1000 دينار، كما تم تكريم شركة المركز المالي، التي مثلها كل من ناصر السبيعي وثنيان الثنيان، بالميدالية القضية ومكافأة 500 دينار.



في هذا الصدد، قال صالح السلمي ان الهدف من البطولة هو توطيد أواصر العلاقات بين العاملين في شركات الاستثمار الأعضاء بالاتحاد عبر البطولات الرياضية التي تقام في أجواء ممتعة تجمع رؤساء ومسؤولي القائمين على هذه الشركات، مضيفا «سنعمل مستقبلا على إقامة المزيد من البطولات بالتنسيق مع شركات الاستثمار كافة، لاسيما في ظل الإشادة ببطولة البادل التي نظمتها الشركة الكويتية للاستثمار».



من جانبه، قال بدر السبيعي ان هناك حرصا على إقامة الأنشطة الرياضية والاجتماعية، تأكيدا على دور الشركة تجاه المجتمع، ومشيرا إلى أن الشركة ستواصل دورها في إقامة المزيد من البطولات، ومشيدا بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة لبطولة البادل برئاسة مجرن اللوغاني.



من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست فيصل صرخوه بإقامة البطولة التي شهدت منافسة قوية من البداية حتى النهاية، التي جمعت بين العاملين والمسؤولين في الشركات الاستثمارية.



وشدد صرخوه على أنه لابد من إقامة العديد من البطولات طوال العام وليس في شهر رمضان المبارك فقط، لاسيما أن الرياضة لها أهمية كبرى، إلى جانب توطيد العلاقات بين جميع العاملين في شركات الاستثمار.