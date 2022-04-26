يحيى حميدان



أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» قائمة «الأزرق» المكونة من 30 لاعبا للاستحقاقات المقبلة.



واللاعبون المستدعون إلى القائمة هم: فهد الخواري، عبدالعزيز الكندري، عبدالعزيز بوراشد، محمد الهزيم، محمد الحربي، محمد العجمي، أحمد الفارسي، يوسف الخليفة، حمد العوضي، صالح الفاضل، سلطان الماجد، عبداللطيف العباسي، سلمان البعيجان، عبدالعزيز البسام، عبدالرحمن الوادي، علي الصيرفي، سليمان العمران، عبدالرحمن الطويل، يوسف بن ناجي، حمد حيات، عيسى محمود، محمد بوشهري، محمد ماجكي، روضان الأرملي، أحمد الشطي، مساعد الخضاري، علي السيف، نجيب عبدالله، عبدالرحمن المسبحي، وناصر العلبان. وتنتظر منتخبنا الوطني مشاركات عديدة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، حيث ستكون البداية في دورة الألعاب الخليجية بالبلاد خلال الفترة من 14 حتى 22 مايو المقبل، ثم بطولة غرب آسيا في الكويت أيضا من 4 حتى 13 يونيو المقبل، قبل السفر إلى الدمام للمشاركة في كأس العرب من 19 حتى 29 من الشهر نفسه، قبل استضافة كأس آسيا بالبلاد أواخر سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن يتم تقسيم قائمة الـ 30 لاعبا لمجموعتين، حيث ستشارك القائمة الاساسية في أغلب البطولات، في حين سيتم الدفع بالقائمة الثانية المكونة من الاسماء الشابة للمشاركة في كأس العرب.