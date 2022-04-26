مبارك الخالدي



يتجه مرشح الأغلبية لرئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم في دورته الجديدة 2022-2026 عبدالله الشاهين إلى التقدم بأوراقه الرسمية للترشح على رئاسة الاتحاد خلال الساعات القليلة المقبلة لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها 20 مايو. واستهل الشاهين ظهوره الإعلامي مساء امس الأول بزيارة إلى نادي السالمية عقد خلالها اجتماعا تشاوريا مع رئيس النادي الشيخ تركي اليوسف.



ومن المقرر أن يعلن الشاهين ترشحه عبر نادي برقان خلال الساعات المقبلة مستندا إلى دعم 12 ناديا هي الأغلبية في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.



وفي جانب متصل وعلى مستوى التنافس على مقاعد العضوية الثلاثة، فقد أعلن كل من د.حسين الحضري ترشحه ممثلا لنادي السالمية، كما اعلن جمال العتيبي ترشحه عبر ناديه الساحل، وكان فهد الهملان قد اعلن خوضه للانتخابات ممثلا لنادي الفحيحيل.



الجدير بالذكر أن النظام الأساسي الجديد لاتحاد الكرة اعتمد تشكيل مجلس الإدارة من 7 أعضاء وهم: الرئيس ونائبان للرئيس وعضو نسائي و3 أعضاء. ومن المقرر أن يقفل باب الترشح الجمعة المقبل.