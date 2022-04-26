يحيى حميدان



تتجه النية لدى إدارة نادي خيطان إلى تجديد الثقة في المدرب هاني الصقر لاستمراره على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.ويحظى الصقر بإعجاب مسؤولي «الأحمر والأسود» بعدما نافس مع الفريق على الصعود إلى الدوري الممتاز حتى الثواني الأخيرة من منافسات دوري «المظاليم».



وتولى الصقر تدريب خيطان قبل عام ونصف العام وتمكن خلال هذه الفترة من وضع الفريق على السكة الصحيحة.



من جهة أخرى، تنوي إدارة خيطان تجديد التعاقد مع الرباعي الأجنبي: المدافع الفرنسي إسحاق كونيه، ولاعبي الوسط البرازيليين وليام كورديرو وجوناثان بيريرا، ومواطنهما المهاجم ويلبر ألميدا، فيما بات المدافع الفرنسي لاساني نداي خارج حسابات الجهازين الإداري والفني في الموسم المقبل لعدم ظهوره بمستوى لافت.