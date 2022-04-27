اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري اليوم الأربعاء مع سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول اللقاء التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي بشأن الادعاءات بالاعتداء على الصيادين العراقيين.

وأعرب نائب وزير الخارجية خلال اللقاء عن رفض واستياء الكويت لهذه التصريحات التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار مؤكدا على عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية.

وأشاد بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية.