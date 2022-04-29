مفرح الشمري



بعدما أثار مسلسل «من شارع الهرم إلى» في بداية شهر رمضان حفيظة بعض المشاهدين ونشطاء مواقع التواصل احتجاجا على المشاهد والألفاظ، يعيد هذه الضجة على مواقع التواصل حاليا المسلسل الإماراتي «الفنر» المعروض على قناة «سما دبي» وتطبيق «أوان» خصوصا من نشطاء إماراتيين، لعرضهم مشهدا في الحلقة 25 التي حملت عنوان «زواج بالإكراه»، والذي كان خادشا للحياء العام وتضمن ألفاظا تسيء للمرأة.



وقد صب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإماراتيون غضبهم على هذا المشهد، واصفين إياه بـ«المقزز وحواره هابط»، ومبدين استغرابهم من أنه كيف يرضى فنانون بمثل هذه الحوارات الهابطة والسخيفة، وأكدوا ان الفن رسالة للشعوب، فعيب مسلسل مثل هذا يهدم أفكار انرسمت ويظهر الشعب بهذا المنظر المعيب والمقزز. المسؤولون في القناة نفوا أنهم عرضوا هذا المشهد وأن المشهد المنتشر لا يحمل «لوغو» القناة، لكن نشطاء المواقع الإماراتيين طالبوا المسؤولين بإصدار بيان توضيحي، لأن ما عرض «عيب» وعليهم إحالة من كان وراء بث هذا المشهد إلى التحقيق.



يذكر أن المسلسل حلقاته منفصلة كتبها الإماراتي جمال سالم، وأخرجه السوري تيم الطويل، وهو من تمثيل حسن رجب ونيفين ماضي وآخرين.