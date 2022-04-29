قررت محكمة مصرية حبس ممرضتين لمدة شهر، بتهمة الإهمال الطبي في البلاغ المقدم لنيابة الغردقة الجزئية من الفنانة منة شلبي بخصوص رعاية والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى.



والبلاغ قدمته منة، في الأيام الأولى من شهر يناير الماضي واتهمت فيه، حسب موقع «سيدتي نت»، ممرضتين بالإهمال الطبي في متابعة والدتها، أثناء رعايتها خلال فترة مرضها بمنطقة الجونة بالغردقة، عندما كانت تعاني من جرح، حيث قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من المياه الدافئة كما هو متبع طبيا مما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه. وتبين أن الممرضتين تابعتان لإحدى الشركات الطبية بمنطقة الجونة واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها. وأحالت النيابة الممرضتين الى المحاكمة الجنائية بعد إخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما، بعد انتهاء التحقيقات معهما في البلاغ المقدم ضدهما.