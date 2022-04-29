عبدالحميد الخطيب



استطاع مسلسل «زواج إلا ربع» ان يحجز مكانا متميزا ضمن المتابعة الرمضانية، معتمدا على الكاريزما التي يتمتع بها النجوم المشاركون سواء خالد المظفر او عبدالعزيز النصار وبجانبهما عبدالله الخضر ومحمد عاشور ونوف السلطان وإيمان فيصل واحمد المظفر، الذين كونوا فريقا منسجما تمثيليا.



يقدم العمل مجموعة من القضايا التي تهم الناس في إطار كوميديا الموقف، بعيدا عن الهزلية والمبالغة في الاداء، فجاءت حلقاته تحمل رسالة وتقدم محتوى يمكن مشاهدته والاستفادة منه، ومن اهم القضايا التي تناولها: «لوحة البيت» التي تحدثت عن علاقة الجار بجاره، و«طلب زواج» وناقشت ارتباط الرجل بالزوجة التي تناسب شخصيته وأفكاره، و«سوء تفاهم» حول العلاقات بين البشر وأهمية التسامح بينهم والحفاظ على الامانة، و«شنو بيسوون يعني؟!» عن احترام القانون، و«زيادة دخل» عن العمل والادخار وادارة الاموال، و«حالة ادمان» تطرقت الى ادمان الهواتف النقالة و«السوشيال ميديا» وتأثيرها على حياتنا، و«التقليد» وتناولت اختيار الأمور الجيدة في الحياة وترك الأمور السيئة، وغيرها من القضايا.



توصيل الأفكار



استخدم الكاتب جاسم الخراز عددا من الشخصيات الرئيسية لتوصيل أفكاره، وهي: حمد (خالد المظفر) وزوجته منى (نوف السلطان) وجيرانهما وليد (عبدالعزيز صفر) وزوجته سمية (ايمان فيصل) واللذين يسكنان في نفس العمارة ونفس الطابق، ومعهما في المكان والد سمية (محمد عاشور) وخال حمد (أحمد المظفر)، ورجل الأمن فوزي (عبدالله الخضر)، وقد نجح في إيجاد علاقة تفاعلية مقنعة بين جميع تلك الشخصيات والتي كونت عالما خاصا بها تدور في فلكه القضايا بأسلوب فكاهي خفيف.



وقام عبدالعزيز صفر بإعداد نص الخراز ووضع المعالجة الدرامية له، بطريقة تدفعنا الى تقبل تنوع القضايا المطروحة بوضوح ودون خلط.



رؤية نعمان



إخراجيا، جاءت الرؤية الاخراجية لنعمان حسين بسيطة وخالية من التعقيدات، وركزت على سياق درامي يميل الى «الارتجال»، مع مشاهد بصرية متوالية غير مملة تتنقل بين بيت «حمد» وبيت «وليد» وبهو العمارة التي يسكنان فيها ومكتب رجل الأمن «فوزي»، وترك مساحة حرية للممثلين، فبرزت جمالية ادائهم مع المواقف الكوميدية المختلفة التي يمرون بها.



أدوار الممثلين



تمثيلا، يقدم خالد المظفر شخصية «حمد» بطريقة جميلة، ويجيد رسم الخطوط الدرامية للشخصية في كل قصة يدخل فيها، وعلى نفس المنوال يلفتنا عبدالعزيز النصار بادائه المتميز، حيث يتفاعل مع كل قضية مطروحة بخفة دمه، وحركاته وتلقائيته.



ويطل في العمل عبدالله الخضر بدور «فوزي» ويجسده بحرفية وإتقان، ويجعلنا نضحك معه في كل موقف يمر عليه، ويظهر بجانبه محمد عاشور في دور «ابو سمية» بأداء رائع يؤكد على موهبة عاشور الكوميدية، كذلك أحمد المظفر الذي يؤكد بشخصية «خال حمد» انه موهبة في التمثيل عالية المستوى.



وتماهت كل من نوف السلطان في شخصية «منى» وايمان فيصل في شخصية «سمية»، وسيطرتا على الاجواء داخل العمل بردود افعالهما الكوميدية، وشكلتا «دويتو» جميلا على الشاشة.



وتحل على العمل مجموعة من ضيوف الشرف الذين يثرون الحلقات بأدائهم وخبرتهم الفنية الطويلة، مثل زهرة عرفات، سماح، محمد الحملي، أحمد الفرج، خالد العجيرب، سلطان الفرج، طارق الحربي، محمد الرمضان وفهد البناي.



يبقى ان نقول إن «زواج إلا ربع» هو مساحة كوميدية جميلة وممتعة ومفيدة وسط أعمال هذا الموسم التي يغلب على معظمها الحزن والجرائم والأمراض النفسية.

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