مفرح الشمري



من برامج محطة ofm لعيد الفطر، برنامج «عيّد يا سعيّد» من اعداد وتقديم هلا الدوسري وافتخار الهاشمي وإخراج علي عبدالرحيم ويبث طوال ايام عطلة العيد من الساعة 10 الى 11م.



البرنامج مسجل وفكرته خفيفة وتتماشى مع اجواء العيد، ففي كل حلقة من حلقاته يسلط الضوء على موضوعات خاصة في العيد مثل العيدية عند اهل الكويت وأثرها على النفسية عند الاطفال وذلك من خلال استضافة عدد من المختصين التربويين، كذلك البرنامج يسلط الضوء على الحفلات الغنائية المقامة في الديرة والعروض المسرحية، حيث تتم استضافة في كل حلقة فنان يتحدث عن المسرحية التي يشارك فيها او مطرب يتحدث عن الحفلة المشارك فيها.