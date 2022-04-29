تعاقدت الفنانتان يسرا ونيللي كريم لتقديم أول عمل درامي يجمعهما معا للمرة الأولى تلفزيونيا بعنوان «روز وليلى»، ويضم العمل نخبة من النجوم، وهو أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج، حيث كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد.



وتتناول أحداث العمل، حسب مجلة «لها»، حكاية محققتين مستقلتين يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها في مصر، وتجد المحققتان - اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة - نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تعرض حياتهما للخطر.