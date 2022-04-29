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عبر الفنان نواف العلي عن سعادته البالغة بمشاركته في مسلسل حضرة الموقف، والمذاع بموسم رمضان 2022، وقال العلي خلال حديثه لـ«الأنباء»، عن شخصية عزيز التي يجسدها خلال أحداث المسلسل أنه درسها في أسبوعين أو ثلاثة، لأنه لم يكن لدي وقت حتى أدرسها أكثر من ذلك، لأنها حالة إدمان خاصة، فحرصت على إظهار ملامحها قبل التعاطي وبعد التعاطي، وأيضا أعراض الانسحاب، كما أنني درست نوعا خاصا من التعاطي بسبب شخصية عزيز.



وأضاف نواف العلي: استطعت من خلال الدور إظهار كيف يفعل التعاطي بالأشخاص والمجتمع ويدمره، مؤكدا أن شخصية عزيز مسكينة وبريئة للغاية، ولكن الطريق الذي سلكه هو الذي دمره وأثر على منزله وعلاقته بزوجته ونظرة المجتمع له، واتمنى ان تكون ظهرت للجمهور بشكل واقعي وغير جارح.



ثنائي زوجي



وأما عن ردود الأفعال التي تلقاها من الجمهور خاصة انها المرة الأولى التي يقدم ثنائيا تمثيلا زوجيا مع هبة الدري، فقال نواف العلي انها اول مرة يظهران كزوجين والأعمال السابقة التي قدماها معا كانا يجسدان دور اخوين ولا يلتقيان كثيرا في المشاهد، وأضاف: «إنه سعد بردود أفعال الجميع على شخصية عزيز، مشيرا إلى أن مشاهده مع شيخة التي جسدت شخصيتها الفنانة هبة الدري كانت مختلفة»، وأن هناك مشهدا جمعهما بالحلقة الـ24 كان صعبا للغاية، وقد رفضت تصويره في البداية الا ان المخرج قال لي عدة حلول لأؤديه بسهولة، وقد انهارت خلاله الدري من البكاء خلال التصوير، وواصل: هبة لا تحب التمثيل أمامي فهي بعض الأحيان يصيبها نوبات من الضحك أو الارتباك.



دراما رمضان



كما أكد نواف العلي أنه لا يشاهد خلال شهر رمضان أعمالا درامية حتى الأعمال التي يشارك بها، ولكنه يتابع بعد انتهاء الشهر الكريم، إلا إذا وجد عملا حصد إشادات عديدة من الجمهور بسبب قصته المختلفة، لكني بعض الأحيان اشاهد حلقات من مسلسل العائدون للنجم المصري أمير كرارة وحريص على عدم سماع ردود افعال الجمهور وتعليقاتهم خشيا من حرق الاحداث، وكذلك مسلسل في شارع الهرم شاهدت منه حلقات فقط وجذبني العمل لذا قررت الانتظار لحين عرض جميع حلقاته ومتابعتها كاملة لأني لا أطيق الانتظار، وكشف انشغاله بالقراءة حاليا لعملين من المقرر خوضهما بعد انتهاء الموسم الرمضاني لكنه رفض التصريح عن التفاصيل لحين الانتهاء والتوقيع بشكل رسمي.