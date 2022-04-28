ليلى الشافعى

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنسانى والتنمية د نصار العبد الجليل أن الجمعية حققت هدفها المنشود فى الوصول الى مليون وجبة إفطار للنازحين السوريين مقارنة مع السنة الماضية حيث كان العدد نصف مليون وجبة افطار صائم وهذه الزياده لهذا العام بفضل الله ثم الأيادى البيضاء من متبرعيها الكرام



ولفت د العبد الجليل الى ان هذا المشروع هو عبارة عن دعم ومساندة من الشعب الكريتى لإخوانهم النازحين والمنكوبين ،ويهدف المشروع إلى تخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم من الوجبات فى شهر الجود شهر رمضان المبارك ، مشيرا الى ان عادة جمعية الوقف الانسانى والتنمية تقوم بطرح المشاريع المميزه والتى تجلب أكبر النفع للمحتاجين والمنكوبين بأقل التكاليف وأكثرها كفاءة .



موضحا ان المشروع بتتضمن عدة مبادرات تطوعية كتوفير الأدوات والأجهزة اللازمة للطبخ وكذلك فى مجال المساهمة التطوعية فى توزيع الوجبات وغير ذلك من المبادرات المرافقة للمشروع فى ضمان أفضل لخدمة المحتاجين