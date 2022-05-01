أسامة أبوالسعود



واصلت مساجد الكويت استقبال جموع المتهجدين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وسط اجواء ايمانية اقتداء برسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه المبارك والتماسا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وطلبا للعفو والمغفرة من رب العالمين.



ففي ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان اكتسى مسجد بلال بن رباح بأبهى حلة في احياء آخر الليالي الوترية من شهر رمضان، ووسط أجواء روحانية، وتنظيم رائع من قبل اللجنة المنظمة للمسجد كان الحضور الحاشد من المصلين هو العنوان الحقيقي للصلاة في هذه الأيام المباركة حيث فاض المصلى الرئيسي وجميع المصليات والساحات الخارجية بجموع المتهجدين.



وأم المصلين في مسجد بلال في ليلة 29 رمضان في الركعات الاربع الأولى القارئ قتيبة الزويد، تبعه القارئ د.محمد شمس الدين حيث دعا بالصحة والعافية وطول العمر لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وان يحفظ الله الكويت وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء.



توزيع هدايا



بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد قامت اللجنة المنظمة بمسجد بلال وفي لفتة جميلة بتوزيع هدايا على المصلين ابتهاجا بهذه الأيام المباركة وفرحة العيد السعيد.



مسجد الراشد



وفي مسجد الراشد في العديلية استمرت الجهود لاستقبال جموع المصلين في تلك الليلة المباركة حيث أم المصلين في الركعات الأربع الاولى القارئ سلطان الصرام، والركعات الأربع الاخيرة القارئ حمزة عبدالرحمن.

وفي مسجد موضي بمنطقة الصديق التابعة لمحافظة حولي ام المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ محمد البراك وختم الصلاة القارئ فهد سالم الكندري. وبمركز زبن الزبن الرمضاني التابع لمحافظة الفروانية ام المصلين في الركعات الثماني والوتر د.عبدالرحمن رخيص العنزي.



الغانم والخرافي



وفي مسجد الغانم والخرافي التابع لمحافظة الفروانية حيث امتلأ بجموع المتهجدين، أم المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ عبدالولي الاركاني والركعات الاربع الأخيرة والوتر القارئ مشاري العفاسي.



وفي مسجد الزير بمنطقة الروضة التابعة لمحافظة حولي ختم القارئ د.خالد الجهيم القرآن في تلك الليلة المباركة.



جهود كبيرة



جهود كبيرة تستحق الاشادة في جميع مساجد الكويت قامت بها وزارة الأوقاف، حيث سخرت كل جهودها لراحة جموع المصلين في هذه الليالي المباركة وخاصة وزير الاوقاف عيسى الكندري ووكيل الوزارة م.فريد اسد عمادي والوكيل المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي وجميع مديري ادارات المحافظات والقائمين على المراكز الرمضانية، فلهم كل الشكر على تلك الجهود المباركة.



تأمين المساجد



بذل رجال وزارة الداخلية جهودا كبيرة طوال شهر رمضان المبارك لتأمين بيوت الله وتنظيم حركة المرور بانسيابية كبيرة في محيط مختلف المساجد وخاصة المراكز الرمضانية، وفي مقدمتها مسجد بلال بن رباح الذي يستقبل عشرات الآلاف من المصلين يوميا، فلهم كل الشكر والتقدير على جهودهم.