باعة لـ «الأنباء»: 10% نسبة الحضور.. والأسعار أقل من المعتاد واحتمالية فتح صيد الميد خلال الشهرين المقبلين

مصدر لـ «الأنباء»: لا مخالفات ولا تلاعب في الأسعار والمزاد للمحلي بعد العصر والفجر للمستورد

محمد راتب



ساعات معدودات ويقبل العيد بأجوائه السعيدة وبهجته المعتادة، ولكن الوضع في سوق السمك بشرق وعلى الرغم من خروج العائلات إلى الأسواق للتبضع وشراء احتياجات العيد لم يشهد تحسنا ملحوظا في تحريك الركود السائد، فالأسر مشغولة بالأطعمة الخاصة بالعيد او السفر للخارج، والبعض فقط ممن رأف بحال الأسماك وحضر للشراء.



«الأنباء» جالت في سوق السمك ورصدت واقع الإقبال الذي كان أفضل بشكل طفيف من الأيام السابقة، في ظل وجود كميات كبيرة من المحلي والمستورد، وبأسعار أقل من الايام السابقة ما يجعل الشراء مشجعا للراغبين في الحصول على الأسماك وتخزينها.



بداية، قال باعة في السوق لـ «الأنباء» إن الإقبال على شراء الأسماك شبه عادي، ونسبة الحضور 10% في حين يتجه الباقي إلى الأسواق الأخرى للتحضير للعيد، مبينين أن الحركة في ركود ولا نجد تلك الهجمة الاعتيادية والإقبال المعروف قبل يوم من العيد حيث كان يتم سابقا شراء كميات كبيرة، مرجعين ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية وسفر الكثيرين خارج البلاد.



وذكروا أن هناك معلومات تفيد باحتمالية فتح صيد الميد الكويتي خلال الشهرين المقبلين، على الرغم من أن الصيادين في إجازات ما يقلل كميات السمك المحلي، مشيرين إلى أن الأسعار في متناول الجميع وأقل من أسعارها الطبيعية في هذا الوقت وجميع الأنواع متوافرة، موضحين أن النويبي الكويتي عادة يباع في مثل هذا الوقت بـ 4 دنانير لكنه الآن متوافر بـ 2.5 دينار.



من جهته، ذكر مصدر بسوق السمك في شرق لـ «الأنباء» أنه لم يتم رصد أي مخالفة أو تلاعب في الأسعار أو غش، وهناك مراقبون من التجارة والبلدية والثروة السمكية إلى جانب إقامة المزاد في موعده للمحلي بعد صلاة العصر، والفجر للمستورد.



ووصف المصدر إقبال الناس على السوق قبل فترة الفطور بالطبيعية والاعتيادية، وبعد الإفطار يقل تدريجيا حتى 0%، موضحا أن سفر المواطنين والمقيمين يؤثر على حركة البيع والشراء، وهناك تنوع في الأصناف وتوافر للمحلي والمستورد بأسعار مقبولة.



وبسؤاله عن الأسماك المتوافرة، قال إن الأسماك المحلية المتوافرة هي الموسمية النويبي والشعوم والزبيدي، ولا توجد أسماك غير موسمية.



أسعار الأسماك



المحلي



نويبي: 2.5



نقرور: 3.5



هامور كويتي: 5



شعوم كويتي: 3



بالول: 7



قبقب: 3.5 غير متوافر



المستورد



نويبي باكستاني: 2



هامور إيراني: 3.4



بالول إيراني: 4



زبيدي باكستاني: 8.5



روبيان شحامية إيراني: 2.5



روبيان وسط باكستاني: 3