العين حق على كل موهبة والتحصين بالأوراد والقرآن.. والصوت موهبة تحتاج إلى من يصقلها

أجرى الحوار: محمد راتب

صوت فريد، وقراءة فاقت بحسنها الأوصاف، فإتقان التجويد وبراعة الأداء، جعلته يحبر القرآن تحبيراً، وينساب اللفظ على لسانه عذباً سلسبيلاً، انتشر نبأ زيارته للكويت لأداء صلاة القيام، فتداعى المواطنون والمقيمون للحضور حتى لم يبق في المسجد موطئ قدم لمستزيد. القارئ المغربي المبدع إلياس حجري حل ضيفاً على مسجد عبدالله وعبدالرزاق المزيني بمنطقة أبوفطيرة، فاكتظ المسجد خلال ليال العشر الأواخر من رمضان بالمصلين والمصليات لسماع ذلك الصوت الندي الشجي الذي يبعث السكينة في القلوب، فحرك بصوته العذب وقراءته المغربية برواية ورش عن نافع مشاعر وأحاسيس السامعين. «الأنباء» تواجدت في صلاة القيام، وأجرت بعدها اللقاء التالي مع الشيخ القارئ إلياس حجري، وفيما يلي التفاصيل:



من خلال صلاتكم بالناس تعرفوا إلى نمط مختلف في ترتيل الآي الحكيم.. فهلا ذكرت لنا ملامح تميز أدائك في التلاوة؟



٭ لا أجد أدائي مختلفا عن بقية القراء المجيدين المجودين لكتاب الله، ولكن ربما يختلف في بعض السمات عن النمط والمقام المعهود في دول الخليج، وقراء المغرب لديهم تنوع واسع في هذا المجال، ونقرأ بكل المقامات على اختلافها، كما تساعدنا الرواية التي نقرأ بها في التحكم أكثر بالصوت وتحبير القراءة.



عاش المصلون مع رواية ورش الجديدة على مسامع الكثير منهم، حدثنا عن جماليات هذه الرواية؟



٭ رواية ورش عن نافع هي قراءة أهل المغرب منذ سنوات طويلة، حيث تعتمد على طول النفس وأداء الأحكام بإتقان والقراءة بالتحقيق الكامل، وقد أخذها الإمام ورش عن شيخه إمام المدينة المنورة نافع، ثم انتقل إلى مصر وانتشرت من هناك، وجماليتها تكمن في طول مدودها، لأن الإمام ورش كان يحب المكوث عند كلام الله، لذا كان يطيل المدود في القراءة.



نعم، عهدناك تشبع المدود وتقرأ مخارج الحروف بالتحقيق.. فهلا حدثتنا عن مدرستك التي تأثرت بها في تعلم القراءة؟



٭ لقد كان تأثري في القراءة بالمدرسة المغربية في الدرجة الأولى من حيث الرواية والدراية، أما من حيث الأداء فقد تأثرت بالمدرسة المصرية، ومن حيث تحقيق القواعد والأداء فقد تأثرت بالمدرسة الدمشقية.



إلى أي مدى ترى ضرورة تلازم الإخلاص مع الأداء المميز في تلاوة القرآن؟



٭ مسألة الإخلاص لا يتدخل فيها أحد وهي عمل قلبي في علم الله، وأنا لا أدعي الإخلاص في الأداء، فهذا أمر غيبي، ولكنني أدعو وأسأل الله أن يجعل قراءتنا وصلاتنا وأعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من المخلصين قولا وعملا، ظاهرا وباطنا.



حدثني بإيجاز عن أهمية تواؤم العلم الشرعي مع القرآن وأثر ذلك في سلوك صاحبه؟



٭ لا شك أن أهمية مصاحبة العلم الشرعي للقرآن كبيرة وفي غاية الأهمية، فالعلم الشرعي يظهر على صاحبه قارئ القرآن، فتظهر له معان مختلفة وعميقة في كلمات الذكر الحكيم، مع فهم وعلاقة وطيدة بهذا الكتاب الكريم، لذلك فإن من أبجديات القارئ المقرئ أن يكون ملما بالعلوم الشرعية، خصوصا تلك التي تعين على فهم وبيان القرآن الكريم.



العين حق.. كيف ينبغي أن يحصن أصحاب المواهب والأصوات الندية في القرآن أنفسهم من العين؟



٭ العين حق على كل موهبة وعلى كل من يتألق في مجال ما، لذا، فمن الضروري أن يحصن الإنسان نفسه بأذكار الصباح والمساء والقرآن، وان يكون له ورد يومي من الأذكار.



الصوت الندي والأداء المتميز، هل هو موهبة أو ملكة أو اكتساب، أو أنه يجمع ما بين هذا كله؟



٭ الصوت الحسن موهبة من عند الله، ومع ذلك، فهي تحتاج إلى من يصقلها ويكسبها مهارات أكثر، لتجود بأفضل ما بها وتتقن ما تتلوه من كتاب الله، فالموهبة وحدها لا تكفي.



أنت ضيف الكويت عموما، والمتبرعون بإنشاء مسجد المزيني خصوصا ماذا توجه لهم من كلمة؟



٭ أتشرف بأن أكون ضيفا على دولة عظيمة وكريمة أهلها طيبون كالكويت، وقد لبيت دعوة من الأخوين عبدالله وعبدالرزاق المزيني اللذين شرفاني بهذه الدعوة وأكرماني بهذه الزيارة، وما وجدت إلا الترحاب وكرم الضيافة فجزاهما الله خير الجزاء وزادهما من فضله وجوده، واسأل الله أن يبارك أهل هذا الوطن، وأن يديم عليهم نعمتي الأمن والإيمان والسلامة والإسلام.





إشراف مميز لإدارة مساجد «مبارك الكبير» على صلوات القيام



محمد راتب



حرصت إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير، بإدارة نايف عبيد العجمي، على الإشراف على صلوات القيام خلال العشر الأواخر في العديد من المساجد، ومنها مسجد عبدالله وعبدالرزاق علي المزيني بمنطقة أبوفطيرة، مع متابعة مستمرة من المراقب الإداري خالد طرقي العازمي، ورئيس قسم شؤون العاملين في الإدارة أحمد محمد هلال العتيبي، ورئيس قسم النظافة بدر ناصر الزهاميل، ورئيس قسم الثقافية سالم الحجيلان، وعبدالمجيد الطاهري، وسمير عطا الله السيد.