هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والقيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يعيد أمثال هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا العزيز الكويت نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وأن يحفظ الله أهله من كل سوء ومكروه وكل عام والجميع بخير.



من جهة أخرى، وبرعاية ودعم ومتابعة وحضور الشيخ فيصل الحمود، أقام مسجد بر الوالدين في منطقة أبوحليفة حفل تكريم الفائزين في مسابقة الشيخ فيصل الحمود الرمضانية التاسعة للناشئة والشباب لحفظ القرآن الكريم للعام 1443هـ بحضور الشيخ مالك الحمود وعدد من رجال الدين والدعاة ورواد المسجد.



وفي هذا الصدد، أكد الشيخ الحمود خلال كلمته على هامش الحفل أهمية هذه المسابقات في فتح المجال أمام الحافظين في التنافس الشريف بحفظ القرآن الكريم وحسن تدبره، لاسيما أنها من الأعمال التي تعتبر من أولويات أهل الكويت الذين جبلوا على حب ودعم حلقات تحفيظ القرآن، مشيرا إلى أن القرآن الكريم مكون أساسي من مكونات الهوية الكويتية، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بالقرآن الكريم وحفظته، فضلا عن الدعم اللامحدود وتشجيع أبنائها وحثهم على حفظ هذا الكتاب الكريم وبـــــذل كل الجــهود اللازمة لخدمة ذلك الهدف العظيم.



وأشار إلى أهمية التربية الدينية في تنشئة الأجيال وحثهم على التفاعل والمشاركة في البرامج الدينية وحفظ القرآن الكريم لما فيه من خير للشباب والمجتمع، لاسيما الحفاظ على العادات الأصيلة وغرس القيم والأخلاق الحميدة.