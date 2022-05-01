رمضان لا يكون 28 يوماً .. وبدايته كانت صحيحة وتمت رؤية هلال الشهر الفضيل بالعين المجردة في دول عدة



أكد الخبير الفلكي عادل يوسف المرزوق أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا الإثنين أول أيام عيد الفطر السعيد، موضحا عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال مساء السبت وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وفيما يلي التفاصيل:



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إنه تلقى بعض الاتصالات من أشخاص أكدوا أن رؤية هلال شهر شوال تمت مساء أول من أمس الجمعة في «حائل» بالمملكة العربية السعودية وتم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح بالمسجد الحرام في مؤشر قوي على أن العيد هو اليوم الأحد 1 مايو.



وأضاف المرزوق: إذا كان الهلال قد تمت رؤيته فيكون هناك احتمالان لا ثالث لهما، الأول أن يكون يوم أمس السبت هو يوم 29 من شهر رمضان «يوم العيد»، ولكن في هذه الحالة يكون رمضان 28 يوما، ومن المعروف أن الأشهر الهجرية ليس منها ما هو مدته 28 يوما، والثاني أن تكون بداية شهر رمضان خاطئة وأننا تقدمنا في صيامنا يوما كاملا حتى يكون 28 رمضان هو يوم 29 من الشهر نفسه، بمعنى أننا صمنا آخر يوم من شعبان على أنه أول يوم من رمضان وكلا الاحتمالين خاطئ، فبداية رمضان صحيحة وقد تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في عدة دول وبهذه الحالة تكون بداية الشهر الفضيل صحيحة ومؤكدة.



وتابع: أشير هنا ووفق الحساب الفلكي الى أنه تم رصد هلال آخر شهر رمضان في سماء شبه الجزيرة العربية قبيل شروق شمس يوم الجمعة 28 رمضان بمدة قصيرة ورؤية الهلال في هذا اليوم هو هلال نهاية الشهر الفضيل وليس بداية شوال وكان موقع الهلال عندما تم النظر إليه على يمين الشمس بالنسبة للراصد أو الناظر للهلال أي أن موقع الهلال في جهة الغرب من الشمس، وذلك قبل وصوله إلى منزلة الاقتران التي يتحول فيها الهلال من جهة الغرب إلى جهة الشرق في الساعة 4:56 مساء، حيث يكون فيها الهلال في جهة الشرق من الشمس ويحدث الاقتران والهلال في جهة الشرق من الشمس ومن المتوقع أن يحدث الاقتران أو ولادة الهلال في هذه الليلة في الساعة 11:28:44 مساء.



وزاد: لتوضيح ذلك نشير إلى أن القمر سوف ينتقل وفق حركته الفلكية من موقعه في غرب الشمس إلى موقعه جهة الشرق من الشمس وسوف يكون الانتقال متزامنا مع كسوف جزئي للشمس والذي لن يرى في منطقة شبه الجزيرة العربية ولا الشرق الأوسط بأكمله وكسوف الشمس سوف يحدث في هذه فترة الاقتران أو «ولادة الهلال» فوق جنوب قارة أميركا الجنوبية وجنوب المحيط الهادي.



ونبين هنا أن الشمس أشرقت في سماء الكويت في تمام الساعة 5:7:16 صباح أمس غربت الساعة 6:23:33، والقمر أشرق الساعة 4:51:21 فجرا وغرب الساعة 6:05:48 مساء أي أن القمر غرب في الكويت قبل الشمس بمدة مقدارها 18:15 والقاعدة الفقهية تنص على «لا استهلال بعد غروب الشمس»، ما يعني عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال أمس وعليه وبموجب هذه الحسابات الفلكية نشير إلى أن اليوم الأحد 1 مايو هو 30 من شهر رمضان والاثنين 2 مايو «عيد الفطر» وأول أيام شهر شوال 1443.



وبهذه المناسبة الكريمة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة والشعب الكويتي والمقيمين وان يحفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه وأعاد الله هذه المناسبة على الجميع باليمن والمسرات.



