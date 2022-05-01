أسامة ابو السعود



أعلن مدير إدارة مساجد الجهراء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. إبراهيم العنزي، أن إدارة مساجد الجهراء حددت هذا العام (6) مصليات لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، موزعة على مناطق محافظة الجهراء على النحو التالي:



مصلى النسيم خلف صناعية الجهراء، ومصلى سعد العبدالله في القطعة 9، ومصلى مركز شباب الجهراء خلف المخابز الكويتية، ومصلى ساحة الجهراء الرياضية مقابل مرور الجهراء، ومصلى مركز شباب الصليبية في منطقة الصليبية، ومصلى مسجد غشام البصمان في القيروان.



وكشف العنزي عن جاهزية الإدارة لاستقبال جماهير المسلمين في مصليات عيد الفطر وتوفير كل المتطلبات اللازمة من خلال تجهيز جميع خدمات الضيافة لجمهور المصلين لمشاركة الجمهور فرحتهم يوم عيدهم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة والداخلية والإدارة العامة للإطفاء بهدف توفير الراحة والطمأنينة والأمن لجميع المصلين.



وأشار العنزي إلى قيام الإدارة بتجهيز جميع مصليات النساء في المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد وتوفير كل المتطلبات اللازمة لها.

وفي الختام رفع مدير إدارة مساجد محافظة الجهراء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة وإلى الشعب الكويتي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وعلى وطننا بالعزة والتمكين والتطور والازدهار، وأن يحفظ قائد مسيرتها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الامين.