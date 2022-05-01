اختتم البنك الأهلي المتحد بنجاح برنامجه الاجتماعي الحافل الخاص بشهر رمضان الفضيل، الذي قدم من خلاله العديد من الأنشطة الخيرية والدينية وأعمال الرعاية الاجتماعية.



وتضمن برنامج البنك هذا العام إطلاق حملته الإعلانية احتفالا بحلول شهر رمضان والتي تتطرق إلى عادات وتقاليد شهر رمضان الفضيل، وحفاظ الشعب الكويتي على هذه العادات وتمسكه بها على الرغم من تغير أساليب تنفيذها، وقد حصد الإعلان نسبة مشاهدة عالية، مؤكدا بذلك نجاحه، ومرسخا حضوره بين الإعلانات الأخرى.



كما واصل «المتحد» بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام مبادرته لتوزيع الماجلة وتوفير مؤونة شهر رمضان للأسر المتعففة، حيث قام فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك بتوزيع صناديق الماجلة التي تحتوي على الاحتياجات الغذائية اللازمة لشهر رمضان المبارك على الأسر المتعففة في مناطق مختلفة من الكويت، انطلاقا من اهتمام البنك وحرصه الدائم والمستمر على دعم التكافل المجتمعي والتواصل بين فئات المجتمع، حيث تعد مبادرة البنك لتوزيع الماجلة على الأسر غير المقتدرة امتدادا لإسهامات البنك في دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المتعففة.



فرحة القرقيعان مع الأطفال الأيتام وفي المستشفيات



كما قام البنك بتنظيم عدة زيارات لموظفيه للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال في مركز مكة جمعة للسرطان، ومستشفى أمراض الصدر، ومركز الكويت للصحة النفسية، بهدف تخفيف آلامهم في شهر الخير وبما يتوافق مع جهود البنك الرامية إلى مد يد العون والمساعدة وتقديم كافة سبل الرعاية للمرضى، خاصة من الأطفال الذين يحتاجون لدعمهم معنويا ورسم البسمة على وجوههم في هذه الأيام المباركة.



وكذلك بادر البنك في إطار اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، بالمشاركة في حفل قرقيعان الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، والذي تضمن فقرات متنوعة ومسابقات وتوزيع هدايا القرقيعان على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما شارك البنك في الاحتفالية السنوية باليوم العربي لليتيم التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وتنمية المجتمع بدار الأطفال التابع لإدارة الحضانة العائلية، والتي تزامنت هذا العام مع أجواء الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وقام فريق المسؤولية المجتمعية من البنك بتوزيع القرقيعان على الأطفال الأيتام وإدخال الفرحة ورسم البسمة على وجوهم، والتعبير عن المودة والمحبة لهم.



قرقيعان للموظفين



ونظم البنك الأهلي المتحد فعالية متميزة للاحتفال بالقرقيعان في المبنى الرئيسي للبنك، حيث تم توزيع القرقيعان على جميع موظفي البنك الذين سعدوا بهذه الاحتفالية التي أحدثت أجواء من البهجة والمرح في البنك واستمتعوا بالفقرات المميزة مع شخصية «بو طبيلة» وأدوا معه أناشيد القرقيعان الجميلة، حيث كانت هذه الفعالية فرصة جيدة للتواصل بين الزملاء في أجواء ودية، وتبادل التهاني والتبريكات بينهم.



إفطار صائم



واصل البنك جهوده جهوده في توزيع وجبات إفطار الصائم في مواقع مختلفة في الكويت، وذلك ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية الخاص بشهر رمضان الفضيل والحافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية.

وكان لهذه المبادرة مردودا أكبر على المستوى المجتمعي حين تم الاتفاق على شراء وجبات الإفطار من خمس من المطاعم المملوكة لشباب كويتيين والتي تضررت بسبب ظروف جائحة كوفيد 19، ما يمثل دعما لهذه المطاعم التي تعد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج إلى الدعم المجتمعي حتى تجتاز الآثار السلبية التي ألحقتها بها جائحة كورونا.

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، قدم البنك دعما ماديا لمساندة جهود البنك الكويتي للطعام والإغاثة في مساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت، من خلال منحهم قسائم شرائية من عدد من لشراء ما يرغبون فيه.



وتعليقا على نجاح برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية خلال شهر رمضان، أكدت فاتن التميمي رئيس إدارة المسؤولية المجتمعية والإعلام الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد على اهتمامه الدائم بتدعيم مبادراته، التي تندرج تحت أنشطة المسؤولية المجتمعية، وذلك من منطلق حرصه على القيام بدور فاعل في خدمة المجتمع، وأعربت عن اعتزام إدارة البنك مواصلة الجهود لتطوير البرنامج الاجتماعي لشهر رمضان عاما بعد عام، لضمان تقديم أفضل الأنشطة، التي تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل.